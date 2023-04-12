Де найшвидше можна заробити мільйон

До рейтингу потрапили 102 країни світу. Під час розрахунків, аналітики брали розмір середньої заробітної плати після вирахування податків й обов'язкових внесків. А для конвертації валют використовували середній курс Google Finance за березень 2023 року.

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На першому місці у рейтингу – Швейцарія. Там жителі країни можуть за 14 років та 3 місяці заробити мільйон доларів.

Там жителі країни можуть за 14 років та 3 місяці заробити мільйон доларів. На другому місці – Сінгапур, де за результатами потрібно витратити 16 років та 11 місяців свого життя.

де за результатами потрібно витратити 16 років та 11 місяців свого життя. На третьому – Люксембург, де потрібно працювати трішки більше, щоб отримати мільйон, а саме 17 років та 4 місяці.

де потрібно працювати трішки більше, щоб отримати мільйон, а саме 17 років та 4 місяці. Дві останні позиції у п'ятірці найкращих замикають США – 19 років й 10 місяців, та Ісландія – 20 років та 11 місяців.

На якому місці Україна

Наша держава займає у рейтингу 86 позицію. Таким чином, нашим громадянам знадобиться 215 років та 10 місяців.

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Цікаво, що Польща займає 40 місце із результатом у 77 років та 9 місяців, а Угорщина та Румунія – 94 роки й 4 місяці та 109 років 1 7 місяців відповідно.

Втім. найбільше з усього рейтингу прийдеться заробляти на мільйон жителям Нігерії (519 років та 1 місяць), Уганди (532 роки та 3 місяці), Єгипту (603 роки та 6 місяців) та Пакистану (612 років та 3 місяці).

За скільки років можна заробити 1 мільйон доларів / Інфографіка Picodi.com