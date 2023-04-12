Єврокомісія оцінила українську сферу оподаткування на двійку. Тобто це означає, що рівень підготовки середній.

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Згідно зі звітом Європейської комісії в Україні ПДВ відповідає нормам (ставка у 20% відповідає узгодженій у ЄС), однак:

потрібно покращити електронний режим переміщення товарів;

немає правила щодо податку на вихід з юрисдикції,

не запроваджено загальне правило протидії зловживанням.

Найбільше проблема – ухиляння від сплати податків

Україна не зможе стати членом Євросоюзу, якщо не зможе подолати схеми ухиляння від оподаткування. Зараз чимало податківців разом із пересічними українцями зловживають цим.

Водночас ще гірша ситуація у сфері соціальної політики та зайнятості. Її оцінили у Європі на одиницю, тобто початковий рівень. Чимало проблем пов'язані із технікою безпеки на роботі, неофіційним працевлаштуванням, а це означає, що особи ухиляються від сплати податків та інше.

Крім того, є проблеми із вільним переміщенням працівників. Для цього потрібно створити умови, які б сприяли легкому найму працівника, до прикладу, із будь-якої країни Євросоюзу.

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Але не все так погано: які 4 сфери в Україні відповідають нормам

Йдеться про міжнародну політику, енергетику, безпеки та митну галузь:

Відтак у митній сфері Україні поставили четвірку – це добрий рівень підготовки. Зараз Україна підключена до загальної митної інформаційної системи ЄС та використовує нову комп'ютеризовану транзитну систему.

Україні поставили четвірку – це добрий рівень підготовки. Зараз Україна підключена до загальної митної інформаційної системи ЄС та використовує нову комп'ютеризовану транзитну систему. Енергетика – теж четвірка. Однак робота ще не завершена, адже потрібно підвищити прозорість та стабільність на енергетичних ринках.

– теж четвірка. Однак робота ще не завершена, адже потрібно підвищити прозорість та стабільність на енергетичних ринках. Задоволені у ЄС української зовнішньою політикою. У ній виділили хорошу здатність керувати зобов'язаннями.

У ній виділили хорошу здатність керувати зобов'язаннями. Українська нормативно-правова база відповідає нормам ЄС. Крім того, Україна активно співпрацює з Євросоюзом у боротьбі з кіберзагрозами та дезінформацією.

Але, зверніть увагу, невирішеним питанням залишається ратифікація Римського статуту Міжнародного Кримінального Суду та пов'язаних із ним інструментів.