Натомість Україна має слідувати заявленим намірам та вживати всі необхідних заходів для

забезпечення успіху програми та стабільної економіки.

Цікаво Україна отримала перший транш в рамках нової програми МВФ: про яку суму мовиться

Україна отримала перший транш від МВФ у розмірі 2,7 мільярда доларів 3 квітня, розпочинаючи найскладнішу програму фонду для країни. Протягом року уряд може отримати ще три транші на суму 4,5 мільярда доларів. Програма дозволить отримати значніше більше фінансування від міжнародних донорів та партнерів для відновлення України.

Якою бачить Україну фонд у наступні роки

Програма EFF передбачає два сценарії подальшого розвитку подій: за базовим, активна фаза бойових дій має закінчитись у першій половині 2024 року, тоді Україна потребуватиме від 114,4 мільярда доларів у 2023–2027 роках. За негативним сценарієм активна фаза війни закінчиться у 2025-му році. У такому випадку буде необхідно до 139,6 мільярда доларів зовнішнього фінансування.

Незалежно від розвитку подій протягом 4 років виконання програми Україна має провести ряд реформ. Йдеться про контроль за держфінансами, корпоративне управління в держсекторі, оцінку банківського сектору та інші теми, звичні для перемовин із фондом.

Два етапи виконання програми

За базовим сценарієм EFF передбачає два етапи – перший "військовий", розрахований на 12–18 місяців. Другий етап стосується післявоєнного відновлення, яке орієнтовно триватиме до 2027-го.

За таким розкладом у 2023-му партнери нададуть Україні 36,9 мільярда доларів. Загальна оцінка дефіциту фінансування цьогоріч сягає 41,9 мільярда доларів. Попередня програма передбачала дефіцит у 39,5 мільярда доларів.

Прогнози на 2023-2024 роки

У своїх прогнозах щодо ВПП фонд орієнтується на діапазон від -3% до +1%, у 2024 році – на зростання у 3,2%. Інфляція знизиться до 20%. МВФ традиційно дотримується більш консервативних позицій, сказав Forbes заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, який брав участь у перемовинах з фондом.

Експорт залишатиметься меншим на 40% від довоєнного обсягу. Причини – слабкий врожай, зниження цін на зерно та падіння потужностей в металургії. "Зерновий коридор" працюватиме протягом року.

Імпорт зростатиме шляхом купівлі обладнання, запчастин та через карткові платежі мігрантів. Міжнародні резерви цьогоріч зростуть до 29,5 мільярда доларів.

Прогнози на 2025-2026 роки

Після припинення активних бойових дій очікується зростання ВВП у 2025–2026 роках шляхом збільшення інвестицій та споживання (враховуючи поступове повернення мігрантів). Водночас інфляція повернеться до довоєнної цілі у 5±1 % лише у 2027-му.

Що стосується негативного сценарію, Україна може пережити ще два роки скорочення ВВП: на 10% у 2023-му та на 2% у 2024 році. Також йдеться про прискорення інфляції та дисбаланси на валютному ринку. Окрім того, активні бойові дії заважатимуть поверненню мігрантів. Це негативно вплине на споживчий попит та інвестиційний клімат. Крім того, за негативним сценарієм, виникне потреба у фінансуванні боргу у розмірі приблизно 7 мільярдів доларів на рік у 2028–2033 роках.

Які вимоги має виконати Україна

Уряд і НБУ, попри війну, поступово почнуть повертатися до довоєнних економічних політик. Окрім того, обов'язковим буде проведення структурних реформ, але тепер орієнтованих на вступ України до ЄС.

На першому етапі EFF уряд зобовʼязався досягнути 19 "структурних маяків" до червня 2024-го. Майже усі (17) потрібно виконати до кінця 2023-го.

При цьому, очікується, що на другому етапі Національний банк повернеться до політики плаваючого курсоутворення, тобто офіційний курс буде скасовано. Втім, коли саме це станеться сказати складно, оскільки програма розрахована на чотири роки.