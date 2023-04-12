Еврокомиссия оценила украинскую область налогообложения на двойку. То есть это означает, что уровень подготовки средний.
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Согласно отчету Европейской комиссии в Украине НДС соответствует нормам (ставка в 20% соответствует согласованной в ЕС), однако:
- необходимо улучшить электронный режим перемещения товаров;
- нет правила по налогу на выход из юрисдикции,
- не введено общее правило противодействия злоупотреблениям.
Больше всего проблема – уклонение от уплаты налогов
Украина не сможет стать членом Евросоюза, если не сможет преодолеть схему уклонения от налогообложения. Сейчас многие налоговики вместе с рядовыми украинцами злоупотребляют этим.
В то же время, еще хуже ситуация в сфере социальной политики и занятости. Ее оценили в Европе на единицу, то есть начальный уровень. Многие проблемы связаны с техникой безопасности на работе, неофициальным трудоустройством, а это значит, что лица уклоняются от уплаты налогов и прочее.
Кроме того, есть проблемы со свободным перемещением работников. Для этого нужно создать условия, способствующие легкому найму работника, к примеру, из любой страны Евросоюза.
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Но не все так плохо: какие 4 сферы в Украине соответствуют нормам
Речь идет о международной политике, энергетике, безопасности и таможенной отрасли:
- Следовательно, в таможенной сфере Украине поставили четверку – это хороший уровень подготовки. В настоящее время Украина подключена к общей таможенной информационной системе ЕС и использует новую компьютеризированную транзитную систему.
- Энергетика – тоже четверка. Однако работа еще не завершена, потому что нужно повысить прозрачность и стабильность на энергетических рынках.
- Удовлетворены в ЕС украинской внешней политикой. В ней выделили хорошую способность управлять обязательствами.
- Украинская нормативно-правовая база отвечает нормам ЕС. Кроме того, Украина активно сотрудничает с Евросоюзом по борьбе с киберугрозами и дезинформацией.
Но обратите внимание, нерешенным вопросом остается ратификация Римского устава Международного Уголовного Суда и связанных с ним инструментов.