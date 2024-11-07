Які документи потрібні для оформлення субсидії

7 листопада 2024, 14:55
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Автор: Анастасія Зорик

Громадяни, які не можуть самостійно оплачувати комуналку, мають право на оформлення субсидії. Тобто, спеціальної допомоги від держави.

Що потрібно для оформлення субсидії

Зараз в Україні діє спрощена система оформлення субсидії. Громадянину достатньо подати лише заяву та декларацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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В деяких випадках особі потрібно додати певні документи:

  • договір оренди (якщо субсидію хоче отримати особа, яка орендує житло);
  • акт обстеження матеріальних умов;
  • довідка про статус ВПО;
  • копія договору про реструктуризацію наявної заборгованості тощо.

Де можна подати документи для оформлення субсидії:

  • у відділенні ПФУ;
  • у центрі надання адміністративних послуг;
  • через застосунок Дія;
  • через електронний портал Пенсійного фонду;
  • надіслати на адресу територіального відділення ПФУ.

Зверніть увагу! Документи для оформлення субсидії можна також подати через уповноважених осіб виконавчого органу міської, селищної чи сільської ради у відповідній територіальній громаді.