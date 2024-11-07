Які документи потрібні для оформлення субсидії
7 листопада 2024, 14:55Читать новость на русском
Громадяни, які не можуть самостійно оплачувати комуналку, мають право на оформлення субсидії. Тобто, спеціальної допомоги від держави.
Що потрібно для оформлення субсидії
Зараз в Україні діє спрощена система оформлення субсидії. Громадянину достатньо подати лише заяву та декларацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
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В деяких випадках особі потрібно додати певні документи:
- договір оренди (якщо субсидію хоче отримати особа, яка орендує житло);
- акт обстеження матеріальних умов;
- довідка про статус ВПО;
- копія договору про реструктуризацію наявної заборгованості тощо.
Де можна подати документи для оформлення субсидії:
- у відділенні ПФУ;
- у центрі надання адміністративних послуг;
- через застосунок Дія;
- через електронний портал Пенсійного фонду;
- надіслати на адресу територіального відділення ПФУ.
Зверніть увагу! Документи для оформлення субсидії можна також подати через уповноважених осіб виконавчого органу міської, селищної чи сільської ради у відповідній територіальній громаді.