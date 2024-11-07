Які документи потрібні для оформлення субсидії

Громадяни, які не можуть самостійно оплачувати комуналку, мають право на оформлення субсидії. Тобто, спеціальної допомоги від держави.

Що потрібно для оформлення субсидії

Зараз в Україні діє спрощена система оформлення субсидії. Громадянину достатньо подати лише заяву та декларацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Читайте також Злотий різко впав: на скільки здешевшала польська валюта за день

В деяких випадках особі потрібно додати певні документи:

договір оренди (якщо субсидію хоче отримати особа, яка орендує житло);

акт обстеження матеріальних умов;

довідка про статус ВПО;

копія договору про реструктуризацію наявної заборгованості тощо.

Де можна подати документи для оформлення субсидії:

у відділенні ПФУ;

у центрі надання адміністративних послуг;

через застосунок Дія;

через електронний портал Пенсійного фонду;

надіслати на адресу територіального відділення ПФУ.

Зверніть увагу! Документи для оформлення субсидії можна також подати через уповноважених осіб виконавчого органу міської, селищної чи сільської ради у відповідній територіальній громаді.