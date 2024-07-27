У якій області найбільше українських пенсіонерів

Станом на початок цього місяця в Україні налічувалося 10,245 мільйона пенсіонерів. Це на понад 32 тисячі більше ніж місяць тому.

Де найбільше пенсіонерів

Найбільше пенсіонерів зафіксовано у Дніпропетровській області – 781,4 тисячі осіб. Далі за рейтингом Київ – 652,6 тисячі пенсіонерів та Харківська область – 593,8 тисячі осіб.

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Де пенсіонери отримують свої виплати

Пенсіонери отримують свої виплати або через Укрпошту, або на картку обраного банку. Розподіл такий:

Банки – 8,206 мільйона осіб;

– 8,206 мільйона осіб; Укрпошта – 2,039 мільйона осіб.

Найбільшою популярністю серед літніх людей користується Приватбанк, через який проходить – 4,768 мільйона осіб (58% усіх пенсій, які виплачуються через банк). Далі рейтинг такий: