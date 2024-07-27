Де найбільше пенсіонерів

Найбільше пенсіонерів зафіксовано у Дніпропетровській області – 781,4 тисячі осіб. Далі за рейтингом Київ – 652,6 тисячі пенсіонерів та Харківська область – 593,8 тисячі осіб.

Читайте також Які будуть пенсії з 1 серпня: кому чекати на зміни

Де найбільше пенсіонерів \ ПФУ

Де пенсіонери отримують свої виплати

Пенсіонери отримують свої виплати або через Укрпошту, або на картку обраного банку. Розподіл такий:

  • Банки – 8,206 мільйона осіб;
  • Укрпошта – 2,039 мільйона осіб.

Найбільшою популярністю серед літніх людей користується Приватбанк, через який проходить – 4,768 мільйона осіб (58% усіх пенсій, які виплачуються через банк). Далі рейтинг такий:

  • Ощадбанк – 2,579 мільйона осіб або 31,4%;
  • Райффайзен Банк – 310,3 тисячі осіб або 3,8%;
  • Інші банки – 547,8 тисячі осіб або 6,7%.