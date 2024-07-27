Де найбільше пенсіонерів
Найбільше пенсіонерів зафіксовано у Дніпропетровській області – 781,4 тисячі осіб. Далі за рейтингом Київ – 652,6 тисячі пенсіонерів та Харківська область – 593,8 тисячі осіб.
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Де пенсіонери отримують свої виплати
Пенсіонери отримують свої виплати або через Укрпошту, або на картку обраного банку. Розподіл такий:
- Банки – 8,206 мільйона осіб;
- Укрпошта – 2,039 мільйона осіб.
Найбільшою популярністю серед літніх людей користується Приватбанк, через який проходить – 4,768 мільйона осіб (58% усіх пенсій, які виплачуються через банк). Далі рейтинг такий:
- Ощадбанк – 2,579 мільйона осіб або 31,4%;
- Райффайзен Банк – 310,3 тисячі осіб або 3,8%;
- Інші банки – 547,8 тисячі осіб або 6,7%.