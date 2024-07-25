У кого зміниться пенсія у серпні

У серпні не передбачається індексації або перерахунку пенсії. Втім, українці, яким виповниться понад 70 років, зможуть отримати з 1 серпня надбавку за віком. При цьому, доплата за віком додається до пенсії автоматично та не потребує звернення до ПФУ.

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Важливо! Надбавка нараховується за умови, коли щомісячна пенсійна виплата складає менш як 10 340,35 гривень.

Ця надбавка з часом буде зростати. Нині її розмір залежно від віку є наступним:

пенсіонери від 70 до 74 років включно – отримують доплату 300 гривень;

включно – отримують доплату 300 гривень; від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

включно – 456 гривень; від 80 років – 570 гривень.