У кого зміниться пенсія у серпні

У серпні не передбачається індексації або перерахунку пенсії. Втім, українці, яким виповниться понад 70 років, зможуть отримати з 1 серпня надбавку за віком. При цьому, доплата за віком додається до пенсії автоматично та не потребує звернення до ПФУ.

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Ця надбавка з часом буде зростати. Нині її розмір залежно від віку є наступним:

  • пенсіонери від 70 до 74 років включно – отримують доплату 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.