У кого изменится пенсия в августе
В августе не предвидится индексации или перерасчета пенсии. Впрочем, украинцы, которым исполнится более 70 лет, смогут получить с 1 августа надбавку по возрасту. При этом, доплата по возрасту добавляется к пенсии автоматически и не требует обращения в ПФУ.
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Эта надбавка со временем будет расти. Сейчас ее размер в зависимости от возраста является следующим:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно – получают доплату 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.