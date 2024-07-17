Какой стаж нужен для социальной пенсии
Те, кто не набрал достаточно лет стажа, могут претендовать на социальную пенсию.
Читайте также Как изменились пенсии украинцев в течение 2024 года
Стандарты страхового стажа в 2024 году:
- 31 год для пенсии в 60 лет.
- 21 год для пенсии в 63 года.
- 15 лет для пенсии в 65 лет.
Ежегодно до 2028 года минимальное требование к страховому стажу увеличивается на один год.
Что такое социальная пенсия
Социальная пенсия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Эта выплата не может превышать 100% от прожиточного минимума для трудоспособного лица (3 028 гривен). Расчет социальной пенсии пересматривается каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе.
Как оформить социальную пенсию
Для оформления социальной пенсии необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения с пакетом документов, который включает:
- заявление о назначении пенсии;
- паспорт и идентификационный код;
- справку от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;
- копию судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.