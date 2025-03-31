В десятки разів більші, ніж в Україні: у яких країнах найвищі пенсії у світі

​Рівень пенсійних виплат суттєво відрізняється між країнами, залежно від економічного розвитку та соціальної політики. У деяких країнах пенсії в десятки разів перевищують українські.

Де пенсії найвищі

Рейтинг країн із найвищими пенсіями торік оприлюднило видання Bloomberg, передає 24 Канал.

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За версією Глобального пенсійного індексу Mercer CFA Institute, найкращою у світі визнана пенсійна система Нідерландів. Далі у списку йдуть Ісландія, Данія та Ізраїль.

Наприклад, у Нідерландах середня пенсія становить близько 2 770 доларів США, а в Ісландії — приблизно 2 550 доларів США. У Данії пенсіонери можуть розраховувати на виплати, що досягають 80,2% від попереднього заробітку, за умови проживання в країні понад 40 років.

Цікаво! Для порівняння, середня пенсія в Україні у 2025 році становить 5 851 гривню (близько 140 доларів).

Як проводили дослідження

Цей рейтинг був складений після порівняння пенсійних систем 48 країн, із використанням понад 50 показників. Україну в цьому дослідженні не аналізували.

Хоча провідні пенсійні системи демонструють стабільність, світова демографічна ситуація створює серйозні проблеми для пенсійних програм. Автори дослідження зазначали, що зменшення народжуваності та збільшення тривалості життя разом з високими витратами на медичне обслуговування та державним боргом створюють тиск на бюджети.

Цікаво! США зайняли 29 місце в рейтингу пенсійних систем, Великобританія – 11, Японія – 36, а Китай – 31. Найгірші позиції в рейтингу зайняли Індія, Аргентина та Філіппіни, які потрапили до трійки країн із найменш ефективними пенсійними системами.