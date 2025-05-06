У якій країні громадяни мають найвищі пенсії у світі

Є чимало країн, де громадяни отримують високі пенсії. Однак найкращою вважається пенсійна система Нідерландів – там громадяни отримують найвищі пенсії.

Чому в Нідерландах високі пенсії

Згідно з рейтингом Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024, пенсійна система цієї країни посіла перше місце з оцінкою 84,8 балів зі 100 можливих, передає 24 Канал.

Читайте також Яка має бути пенсія, щоб отримувати доплату від ООН

Пенсійна система Нідерландів базується на трьох основних компонентах:

Державна базова пенсія (AOW) : надається всім громадянам після досягнення пенсійного віку.

: надається всім громадянам після досягнення пенсійного віку. Обов’язкові професійні пенсійні фонди : охоплюють більшість працівників і забезпечують додаткові виплати, що залежать від заробітку.

: охоплюють більшість працівників і забезпечують додаткові виплати, що залежать від заробітку. Добровільні приватні накопичення: дозволяють громадянам самостійно накопичувати кошти на пенсію.

Така система не лише забезпечує високий рівень доходу після виходу на пенсію, а й є фінансово стійкою завдяки широкому охопленню населення та ефективному управлінню фондами.

Інші країни з високими пенсіями

У рейтингу також виділяються:

Ісландія : 83,4 балів;

Данія : 81,6 балів;

Ізраїль: 80,2 балів.

За обсягом накопичених пенсійних активів лідирують: