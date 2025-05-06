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Економіка Соцвиплати У якій країні громадяни мають найвищі пенсії у світі
6 травня, 17:57
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У якій країні громадяни мають найвищі пенсії у світі

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Пенсійна система Нідерландів вважається найкращою у світі за рейтингом Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024, з оцінкою 84,8 балів.
  • Основні компоненти пенсійної системи Нідерландів: державна базова пенсія, обов’язкові професійні пенсійні фонди, добровільні приватні накопичення.

 

Є чимало країн, де громадяни отримують високі пенсії. Однак найкращою вважається пенсійна система Нідерландів – там громадяни отримують найвищі пенсії.

Чому в Нідерландах високі пенсії

Згідно з рейтингом Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024, пенсійна система цієї країни посіла перше місце з оцінкою 84,8 балів зі 100 можливих, передає 24 Канал.

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Пенсійна система Нідерландів базується на трьох основних компонентах:

  • Державна базова пенсія (AOW): надається всім громадянам після досягнення пенсійного віку.
  • Обов’язкові професійні пенсійні фонди: охоплюють більшість працівників і забезпечують додаткові виплати, що залежать від заробітку.
  • Добровільні приватні накопичення: дозволяють громадянам самостійно накопичувати кошти на пенсію.

Така система не лише забезпечує високий рівень доходу після виходу на пенсію, а й є фінансово стійкою завдяки широкому охопленню населення та ефективному управлінню фондами.

Інші країни з високими пенсіями

У рейтингу також виділяються:

  • Ісландія: 83,4 балів;

  • Данія: 81,6 балів;

  • Ізраїль: 80,2 балів.

За обсягом накопичених пенсійних активів лідирують:

  • США: 11,760 мільярда доларів;

  • Японія: 2,066 мільярда доларів;

  • Канада: 1,804 мільярда доларів;

  • Нідерланди: 1,131 мільярда доларів.