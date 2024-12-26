Банки, магазини, АЗС: де зняти готівку в Україні та в якій кількості

З початком повномасштабної війни Росії проти України НБУ ввів обмеження на зняття готівки. Згодом деякі з цих заходів були послаблені, але значна частина лімітів продовжує діяти.

У яких банках зняти готівку

Заходи, запроваджені НБУ на початку війни, були спрямовані на підтримку фінансової стабільності, збереження міжнародних резервів і запобігання неконтрольованому відтоку валюти, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "РБК-Україна".

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Сьогодні в Україні діють ліміти на зняття готівки:

У касах банків – до 100 тисяч гривень на день з одного рахунку.

– до 100 тисяч гривень на день з одного рахунку. Через банкомати – до 50 тисяч гривень на добу, залежно від встановленого ліміту на картці.

Це означає, що якщо ви зняли 50 тисяч гривень у банкоматі, то можете додатково отримати ще 50 тисяч гривень у касі банку протягом того ж дня. У підсумку максимальна сума готівки, доступна для зняття за один день, становить 100 тисяч гривень, незалежно від того, чи це банкомат, чи каса.

Які ліміти на готівку в різних банках

Згідно з даними НБУ, ліміти на зняття готівки варіюються залежно від банку:

Укрексімбанк дозволяє отримати найбільшу суму за одну операцію – до 25 тисяч гривень, а кількість таких операцій не обмежена.

дозволяє отримати найбільшу суму за одну операцію – до 25 тисяч гривень, а кількість таких операцій не обмежена. Укргазбанк має найнижчий ліміт: до 5 тисяч гривень за одну операцію і максимум 20 тисяч гривень на добу.

До 20 тисяч гривень за одну операцію можна зняти в таких банках:

ПриватБанк – зняття можливе повторно через 3 години;

– зняття можливе повторно через 3 години; Ощадбанк – добовий ліміт становить 50 тисяч гривень;

– добовий ліміт становить 50 тисяч гривень; Райффайзен Банк – до 20 тисяч гривень на добу;

– до 20 тисяч гривень на добу; Універсал Банк – до 20 тисяч гривень на добу;

– до 20 тисяч гривень на добу; Sense Bank – до 20 тисяч гривень на добу;

– до 20 тисяч гривень на добу; ПУМБ – до 20 тисяч гривень на добу;

– до 20 тисяч гривень на добу; Укрсиббанк – до 20 тисяч гривень на добу.

Зняття 10 тисяч гривень за одну операцію обмежено в таких банках:

ОТП Банк – кількість операцій не обмежена;

– кількість операцій не обмежена; Південний – добовий ліміт 20 тисяч гривень;

– добовий ліміт 20 тисяч гривень; KredoBank – повторна операція можлива через 2,5 години;

– повторна операція можлива через 2,5 години; ТАСКОМБАНК – обмеження на одну операцію.

Альтернативні місця для зняття готівки

Окрім банківських установ, отримати готівку можна у магазинах, аптеках чи на автозаправних станціях. Для цього потрібно розрахуватися карткою за покупку та попросити касира видати готівку.

Ліміт зазвичай варіюється від 500 до 6 тисяч гривень, але точну суму слід уточнити безпосередньо на касі.

До 6 тисяч гривень можна отримати у таких торгових мережах:

АТБ;

Сільпо;

Фора;

FOZZY;

VARUS;

ЛотОК;

Точка;

Thrash.

До слова! У мережах Сім23 та EVA доступно зняти до 2 тисяч гривень, а в супермаркетах Novus та магазинах корпорації Roshen – до 500 гривень.

Мережі автозаправних станцій (АЗС):