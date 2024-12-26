Банки, магазини, АЗС: де зняти готівку в Україні та в якій кількості
З початком повномасштабної війни Росії проти України НБУ ввів обмеження на зняття готівки. Згодом деякі з цих заходів були послаблені, але значна частина лімітів продовжує діяти.
У яких банках зняти готівку
Заходи, запроваджені НБУ на початку війни, були спрямовані на підтримку фінансової стабільності, збереження міжнародних резервів і запобігання неконтрольованому відтоку валюти, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "РБК-Україна".
Читайте також Українцям пізніше виплатять кешбек за листопад та грудень: коли надійдуть гроші
Сьогодні в Україні діють ліміти на зняття готівки:
- У касах банків – до 100 тисяч гривень на день з одного рахунку.
- Через банкомати – до 50 тисяч гривень на добу, залежно від встановленого ліміту на картці.
Це означає, що якщо ви зняли 50 тисяч гривень у банкоматі, то можете додатково отримати ще 50 тисяч гривень у касі банку протягом того ж дня. У підсумку максимальна сума готівки, доступна для зняття за один день, становить 100 тисяч гривень, незалежно від того, чи це банкомат, чи каса.
Які ліміти на готівку в різних банках
Згідно з даними НБУ, ліміти на зняття готівки варіюються залежно від банку:
- Укрексімбанк дозволяє отримати найбільшу суму за одну операцію – до 25 тисяч гривень, а кількість таких операцій не обмежена.
- Укргазбанк має найнижчий ліміт: до 5 тисяч гривень за одну операцію і максимум 20 тисяч гривень на добу.
До 20 тисяч гривень за одну операцію можна зняти в таких банках:
- ПриватБанк – зняття можливе повторно через 3 години;
- Ощадбанк – добовий ліміт становить 50 тисяч гривень;
- Райффайзен Банк – до 20 тисяч гривень на добу;
- Універсал Банк – до 20 тисяч гривень на добу;
- Sense Bank – до 20 тисяч гривень на добу;
- ПУМБ – до 20 тисяч гривень на добу;
- Укрсиббанк – до 20 тисяч гривень на добу.
Зняття 10 тисяч гривень за одну операцію обмежено в таких банках:
- ОТП Банк – кількість операцій не обмежена;
- Південний – добовий ліміт 20 тисяч гривень;
- KredoBank – повторна операція можлива через 2,5 години;
- ТАСКОМБАНК – обмеження на одну операцію.
Альтернативні місця для зняття готівки
Окрім банківських установ, отримати готівку можна у магазинах, аптеках чи на автозаправних станціях. Для цього потрібно розрахуватися карткою за покупку та попросити касира видати готівку.
Ліміт зазвичай варіюється від 500 до 6 тисяч гривень, але точну суму слід уточнити безпосередньо на касі.
До 6 тисяч гривень можна отримати у таких торгових мережах:
- АТБ;
- Сільпо;
- Фора;
- FOZZY;
- VARUS;
- ЛотОК;
- Точка;
- Thrash.
До слова! У мережах Сім23 та EVA доступно зняти до 2 тисяч гривень, а в супермаркетах Novus та магазинах корпорації Roshen – до 500 гривень.
Мережі автозаправних станцій (АЗС):
- ОККО та WOG – до 6 тисяч гривень.
- Укрнафта – до 5 тисяч гривень.
- БРСМ-Нафта – до 500 гривень.