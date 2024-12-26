Чому кешбек виплатять пізніше

Однак виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року, пише 24 канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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У відомстві пояснили, що це пов'язано з особливостями бюджетного процесу.

Всі нараховані кошти буде виплачено в повному обсязі,

– запевнили українців.

Також у Мінсоцполітики нагадали, що для своєчасного отримання кешбеку важливо активувати картку для виплат у застосунку Дія. Там можна перевіряти й нарахування кешбеку.

Важливо! Так майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку Дія або накопичили менше ніж 2 гривні.