У деяких областях Укренерго може ввести аварійні відключення світла

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, в деяких регіонах доведеться ввести аварійні відключення електроенергії. Втім, ці відключення будуть короткочасні й не торкнуться більшості регіонів.

Яка ситуація з енергомережами

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону пояснила, що ворог переважно цілить по системах передачі, а не генерації електроенергії, а на їх відновлення треба час. Тож, щоб збалансувати виробництво й споживання електроенергії, Укренерго запровадить тимчасові відключення лише в деяких областях, передає 24 Канал.

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Зараз достатньо генерації для покриття внутрішнього споживання.

Світлана Гринчук Заступниця міністра енергетики України Продовжують впроваджуватися графіки тимчасових відключень в Харкові й Харківській області. Цієї ночі також в декількох областях застосовувалися графіки аварійних відключень короткостроково. Також цієї ночі було атаковано один з об'єктів оператора системи передачі, одна з підстанцій Одеської області. Продовжується оцінка пошкоджень і планується там відновлення на саме на цій підстанції.

За словами чиновниці, нині без електроенергії в Україні знаходяться 360 – 400 населених пунктів. Однак, це стабільний показник на час війни, адже утримувати мережу в цих населених пунктах зараз неможливо.

В яких областях будуть відключення

Учора в декількох областях України, включаючи Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Полтавську та Сумську, було введено графіки аварійних відключень електроенергії через обмеження в мережах Укренерго.

Сьогодні обмеження торкнулися Харківської області, де без світла залишилося 550 тисяч абонентів, з них у Харкові – приблизно 330 тисяч.

! Також на одному з об’єктів теплової генерації через технічні причини було тимчасово відключено утворювальне обладнання. Попри це, в енергосистемі країни не спостерігається дефіцит електроенергії, система працює стабільно та без збоїв.