Какова ситуация с энергосетями
Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона объяснила, что враг преимущественно целится по системам передачи, а не генерации электроэнергии, а на их восстановление нужно время. Поэтому, чтобы сбалансировать производство и потребление электроэнергии, Укрэнерго введет временные отключения только в некоторых областях, передает 24 Канал.
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Сейчас достаточно генерации для покрытия внутреннего потребления.
Продолжают внедряться графики временных отключений в Харькове и Харьковской области. Этой ночью также в нескольких областях применялись графики аварийных отключений краткосрочно. Также этой ночью был атакован один из объектов оператора системы передачи, одна из подстанций Одесской области. Продолжается оценка повреждений и планируется там восстановление на именно на этой подстанции.
По словам чиновницы, сейчас без электроэнергии в Украине находятся 360 – 400 населенных пунктов. Однако это стабильный показатель на время войны, ведь удерживать сеть в этих населенных пунктах сейчас невозможно.
В каких областях будут отключения
Вчера в нескольких областях Украины, включая Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Полтавскую и Сумскую, были введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за ограничений в сетях "Укрэнерго".
Сегодня ограничения коснулись Харьковской области, где без света осталось 550 тысяч абонентов, из них в Харькове – примерно 330 тысяч.