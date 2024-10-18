Де живуть найбагатші пенсіонери в Україні

Станом на 1 жовтня 2024 року, середня пенсія в Україні склала 5 851,86 гривні. Вона зросла на орієнтовно 13% з початку року.

Де найвищі пенсії в Україні

Як повідомляє ПФУ, найвищі пенсії в Україні, станом на 1 жовтня, у киян. Зараз середня пенсійна виплата яку отримують у столиці складає 7 971 гривню.

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Також високі пенсії отримують жителі таких областей:

у Рівненській області середня пенсійна виплата складає 7 277 гривні;

Донецькій області – 7 159 гривні;

Луганській області – 6 716 гривень;

Дніпропетровській області – 6 435 гривень;

Київській області – 6 084 гривень.

Найнижчі пенсії отримують жителі Тернопільської області, в середньому – 4 461 гривні. Також невеликі виплати мають у:

Чернівецькій області – середня виплата складає 4 664 гривні;

Закарпатській області – 4 698 гривень;

Херсонській області – 4 955 гривні.

Зверніть увагу! Зараз в Україні проживає 10,3 мільйона пенсіонерів.