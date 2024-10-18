Где самые высокие пенсии в Украине
Как сообщает ПФУ, самые высокие пенсии в Украине, по состоянию на 1 октября, у киевлян. Сейчас средняя пенсионная выплата которую получают в столице составляет 7 971 гривну.
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Также высокие пенсии получают жители таких областей:
- в Ровенской области средняя пенсионная выплата составляет 7 277 гривны;
- Донецкой области – 7 159 гривны;
- Луганской области – 6 716 гривен;
- Днепропетровской области – 6 435 гривен;
- Киевской области – 6 084 гривен.
Самые низкие пенсии получают жители Тернопольской области, в среднем – 4 461 гривны. Также небольшие выплаты имеют в:
- Черновицкой области – средняя выплата составляет 4 664 гривны;
- Закарпатской области – 4 698 гривен;
- Херсонской области – 4 955 гривны.
Обратите внимание! Сейчас в Украине проживает 10,3 миллиона пенсионеров.