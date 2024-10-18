Де найвищі пенсії в Україні
Як повідомляє ПФУ, найвищі пенсії в Україні, станом на 1 жовтня, у киян. Зараз середня пенсійна виплата яку отримують у столиці складає 7 971 гривню.
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Також високі пенсії отримують жителі таких областей:
- у Рівненській області середня пенсійна виплата складає 7 277 гривні;
- Донецькій області – 7 159 гривні;
- Луганській області – 6 716 гривень;
- Дніпропетровській області – 6 435 гривень;
- Київській області – 6 084 гривень.
Найнижчі пенсії отримують жителі Тернопільської області, в середньому – 4 461 гривні. Також невеликі виплати мають у:
- Чернівецькій області – середня виплата складає 4 664 гривні;
- Закарпатській області – 4 698 гривень;
- Херсонській області – 4 955 гривні.
Зверніть увагу! Зараз в Україні проживає 10,3 мільйона пенсіонерів.