Як змінився курс у перший день літа в банках та обмінниках

Станом на ранок американська валюта в банках втратила 5 копійок, а євро подешевшало аж на 12 копійок на чорному ринку. Втім в обмінниках спостерігається суттєве здорожчення, особливо долара.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 червня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,15 гривні (-5 копійок проти 31 травня), а купити за 37,55 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,00 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 40,60 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,30 гривні (+12 копійок), а продають – за 37,47 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продають – за (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,26 гривні (+9 копійок), а продаж – 40,49 гривні (+1 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (-6 копійок), а продаж – 37,45 гривні (-5 копійок).

(-6 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують по 40,26 гривні (-12 копійки), а продають за 40,45 гривні (-10 копійок).

Що буде з курсом

Влітку експерти прогнозують стабільність курсу. Діапазон у якому він найімовірніше перебуватиме – 37–38 гривень за долар.

Експерт Олександр Хмелевський теж підтверджує, що у червні не слід очікувати значних змін на ринку.

Олександр Хмелевський Економічний експерт, кандидат економічних наук Суттєвої девальвації готівкової гривні в червні не очікується. Курс коливатиметься в межах 37 – 38 грн за долар.

Однак все може змінитися восени. Чимало буде залежати від зовнішньої торгівлі та надходжень від партнерів.

За прогнозами Хмелевського цьогоріч може збільшитися дефіцит зовнішньої торгівлі. Це пов’язано з тим, що поступово відновлюється споживчий попит і більше товарів ввозиться з-за кордону. Крім того, зростає експорт, а блокування зернового коридору Росією та обмеження ЄС на аграрну продукцію впливає на валютні надходження.

Також іноземні надходження у травні порівняно із квітнем зменшаться.

Якщо надалі так триватиме Нацбанк буде змушений восени провести девальвацію гривні. Тобто, ослабити її офіційний курс.