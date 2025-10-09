Паливна криза дісталася Новосибірська: бензин продають лише "обраним"
- У Новосибірську заборонили продаж бензину марки АІ-92 звичайним водіям – таке оголошення з'явилося на тамтешній мережу заправок.
- АЗС продають бензин тепер лише підприємствам і організаціям за контрактами.
Паливна криза в Росії росте з кожним днем все більше. Тепер вона накрила Новосибірськ і змусила заправки відмовляти водіям у продажах бензину.
Які обмеження діють у Новосибірську?
Обмеження на продажі бензину марки АІ-92 ввела мережа популярних у регіоні заправок "Прайм", передає 24 Канал з посиланням на Telegram-канал АЗС.
Водіям повідомили, що через припинення відвантажень з нафтопереробних заводів Росії від 9 жовтня більшість АЗС мережу призупинили продажі бензину марки АІ-92.
Компанія уточнила, що заборона на продажі стосується звичайних водіїв. Пальне відпускатимуть лише підприємствам за попередньо укладеними контрактами.
Наразі цей вид палива відпускається лише за контрактами підприємствам і організаціям, які забезпечують безпеку та життєдіяльність міста Новосибірська,
– йдеться в повідомленні.
Коли всі інші водії зможуть заправитися бензином, в мережі не конкретизували.
Де ще відчувається паливна криза?
Проблеми з пальним, викликані, зокрема, українськими атаками на НПЗ Росії, відчуваються й в російському Єкатеринбурзі. У місті обмежили продажі бензину на заправках, а віднедавна почали лімітувати і продажі дизельного палива, повідомляє FREEДОМ. LIFE.
Більшість АЗС Єкатеринбургу увели обмеження до 30 літрів бензину в одні руки. Також зменшили продажі дизелю до 70 літрів на одного водія.
Важливо! Обмеження на продаж бензину в Росії запроваджують все більше регіонів. Вже відомо про ліміти в окупованому Криму, у Челябінській, Тюменській, Свердловській та Новосибірській областях – до 30 літрів на один автомобіль.
Як в Росії вирішують паливну кризу?
За словами президента Володимира Зеленського, наразі дефіцит пального в Росії вже наближається до 20%, зокрема, це стосується бензину. Крім того, у країні серйозні проблеми з дизельним пальним, і росіяни вже змушені використовувати свої запаси, які раніше берегли на "чорний день".
Росія вже обмежила експорт пального і готується імпортувати бензин із-за кордону. Рада Євразійської економічної комісії дозволила безмитне ввезення бензину, дизельного палива, суднового пального та авіагасу – це рішення діятиме до 30 червня 2026 року.
Зокрема, Москва робить ставку на Білорусь. Експорт білоруського бензину до Росії залізницею у вересні зріс у чотири рази порівняно з попереднім місяцем. Одночасно транзит білоруського бензину через Росію для подальшого експорту через російські порти збільшився приблизно на 1%.