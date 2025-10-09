Паливна криза в Росії росте з кожним днем все більше. Тепер вона накрила Новосибірськ і змусила заправки відмовляти водіям у продажах бензину.

Які обмеження діють у Новосибірську?

Обмеження на продажі бензину марки АІ-92 ввела мережа популярних у регіоні заправок "Прайм", передає 24 Канал з посиланням на Telegram-канал АЗС.

Водіям повідомили, що через припинення відвантажень з нафтопереробних заводів Росії від 9 жовтня більшість АЗС мережу призупинили продажі бензину марки АІ-92.

Компанія уточнила, що заборона на продажі стосується звичайних водіїв. Пальне відпускатимуть лише підприємствам за попередньо укладеними контрактами.

Наразі цей вид палива відпускається лише за контрактами підприємствам і організаціям, які забезпечують безпеку та життєдіяльність міста Новосибірська,

– йдеться в повідомленні.

Коли всі інші водії зможуть заправитися бензином, в мережі не конкретизували.

Де ще відчувається паливна криза?

Проблеми з пальним, викликані, зокрема, українськими атаками на НПЗ Росії, відчуваються й в російському Єкатеринбурзі. У місті обмежили продажі бензину на заправках, а віднедавна почали лімітувати і продажі дизельного палива, повідомляє FREEДОМ. LIFE.

Більшість АЗС Єкатеринбургу увели обмеження до 30 літрів бензину в одні руки. Також зменшили продажі дизелю до 70 літрів на одного водія.

Важливо! Обмеження на продаж бензину в Росії запроваджують все більше регіонів. Вже відомо про ліміти в окупованому Криму, у Челябінській, Тюменській, Свердловській та Новосибірській областях – до 30 літрів на один автомобіль.

Як в Росії вирішують паливну кризу?