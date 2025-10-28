У Міненерго Росії назвали паливну кризу і ріст цін на бензин сезонною проблемою

Міністр енергетики Сергій Цивільов стверджує, що в Росії фіксують лише сезонне зростання цін на бензин та скорочення виробництва, а не паливну кризу. За його словами, восени ситуація покращиться.

Що Цивільов говорить про паливну кризу?

Чиновник стверджує, що ціни на паливо у Росії "зросли через дві основні причини", повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Агентство. Новини".

Дивіться також Набагато більше ніж здається: скільки можна отримати палива з бареля нафти

По-перше, це сезон планових ремонтів на НПЗ, що скоротило обсяги виробництва. По-друге, позначився традиційний високий сезонний попит. Крім того, цього року на ринок і на поведінку покупців вплинули повідомлення про тимчасові зупинки на деяких заводах. Усе це разом спровокувало ажіотажний попит і зростання біржових цін,

– сказав Цивільов.

Ба більше, чиновник стверджує, що незабаром попит на паливо у Росії буде традиційно знижуватися, бо на нафтозаводах завершаться ремонти.

Також, за його словам, влада змінює правила торгів, щоб протидіяти "несумлінним практикам, особливо в періоди ажіотажного попиту". Окрім цього Міненерго координує роботу виробників, а разом із залізницею та нафтовими компаніями оптимізує логістику.

Насправді основною причиною паливної кризи в Росії стала зміна ЗСУ тактики завдання ударів углиб Росії. Із серпня українські військові зосередилися на ударах по російським НПЗ, від атак постраждали не менше 22 нафтопереробних підприємств.

Як поглиблюється паливна криза в Росії?

Російський уряд заявляє про "повний контроль" над ситуацією на внутрішньому ринку нафтопродуктів, проте насправді ситуація інша, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Стабільність "ручного режиму" вже призвела до того, що на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, російські військові конфіскують бензин у цивільних – на блокпостах у місцевих жителів відливають кілька літрів пального. А в Луганській області паливна криза призвела до появи "чорного ринку" талонів на бензин: місцеві комунальники перепродають їх за завищеними цінами.

Наслідки нестабільності російського ринку палива відчули й інші країни. Зокрема, в Таджикистані фіксується серйозний дефіцит бензину, дизельного пального та СПГ. Через перебої з постачанням із Росії та зруйновані логістичні ланцюги ціни на пальне зросли до рекордних рівнів, а автозаправки обмежують продаж.

Тому уряд Таджикистану нині шукає альтернативні джерела постачання, аби зменшити залежність від російського ринку та уникнути подальших криз у паливному секторі.

Що відомо про ціни на бензин та нестачу пального в Росії?