Министр энергетики Сергей Цивилев утверждает, что в России фиксируют лишь сезонный рост цен на бензин и сокращение производства, а не топливный кризис. По его словам, осенью ситуация улучшится.

Что Цивилев говорит о топливном кризисе?

Чиновник утверждает, что цены на топливо в России "выросли по двум основным причинам", сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Агентство. Новости".

Во-первых, это сезон плановых ремонтов на НПЗ, что сократило объемы производства. Во-вторых, сказался традиционный высокий сезонный спрос. Кроме того, этом году на рынок и на поведение покупателей повлияли сообщения о временных остановках на некоторых заводах. Все это вместе спровоцировало ажиотажный спрос и рост биржевых цен,

– сказал Цивилев.

Более того, чиновник утверждает, что вскоре спрос на топливо в России будет традиционно снижаться, потому что на нефтезаводах завершатся ремонты.

Также, по его словам, власть меняет правила торгов, чтобы противодействовать "недобросовестным практикам, особенно в периоды ажиотажного спроса". Кроме этого Минэнерго координирует работу производителей, а вместе с железной дорогой и нефтяными компаниями оптимизирует логистику.

На самом деле основной причиной топливного кризиса в России стало изменение ВСУ тактики нанесения ударов вглубь России. С августа украинские военные сосредоточились на ударах по российским НПЗ, от атак пострадали не менее 22 нефтеперерабатывающих предприятий.

Как углубляется топливный кризис в России?

Российское правительство заявляет о "полном контроле" над ситуацией на внутреннем рынке нефтепродуктов, однако на самом деле ситуация другая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Стабильность "ручного режима" уже привела к тому, что на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, российские военные конфискуют бензин у гражданских – на блокпостах у местных жителей отливают несколько литров горючего. А в Луганской области топливный кризис привел к появлению "черного рынка" талонов на бензин: местные коммунальщики перепродают их по завышенным ценам.

Последствия нестабильности российского рынка топлива почувствовали и другие страны. В частности, в Таджикистане фиксируется серьезный дефицит бензина, дизельного топлива и СПГ. Из-за перебоев с поставками из России и разрушенные логистические цепи цены на топливо выросли до рекордных уровней, а автозаправки ограничивают продажу.

Поэтому правительство Таджикистана сейчас ищет альтернативные источники поставок, чтобы уменьшить зависимость от российского рынка и избежать дальнейших кризисов в топливном секторе.

Что известно о ценах на бензин и недостаток горючего в России?