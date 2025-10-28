В Минэнерго России назвали топливный кризис и рост цен на бензин сезонной проблемой
- Министр энергетики России Сергей Цивилев назвал рост цен на бензин сезонным явлением, связанным с плановыми ремонтами на НПЗ и повышенным спросом.
- Основной причиной топливного кризиса в России стала сняман тактики ВСУ с ударами по российским НПЗ, пострадали не менее 22 нефтеперерабатывающих предприятий.
Министр энергетики Сергей Цивилев утверждает, что в России фиксируют лишь сезонный рост цен на бензин и сокращение производства, а не топливный кризис. По его словам, осенью ситуация улучшится.
Что Цивилев говорит о топливном кризисе?
Чиновник утверждает, что цены на топливо в России "выросли по двум основным причинам", сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Агентство. Новости".
Смотрите также Гораздо больше чем кажется: сколько можно получить топлива из барреля нефти
Во-первых, это сезон плановых ремонтов на НПЗ, что сократило объемы производства. Во-вторых, сказался традиционный высокий сезонный спрос. Кроме того, этом году на рынок и на поведение покупателей повлияли сообщения о временных остановках на некоторых заводах. Все это вместе спровоцировало ажиотажный спрос и рост биржевых цен,
– сказал Цивилев.
Более того, чиновник утверждает, что вскоре спрос на топливо в России будет традиционно снижаться, потому что на нефтезаводах завершатся ремонты.
Также, по его словам, власть меняет правила торгов, чтобы противодействовать "недобросовестным практикам, особенно в периоды ажиотажного спроса". Кроме этого Минэнерго координирует работу производителей, а вместе с железной дорогой и нефтяными компаниями оптимизирует логистику.
На самом деле основной причиной топливного кризиса в России стало изменение ВСУ тактики нанесения ударов вглубь России. С августа украинские военные сосредоточились на ударах по российским НПЗ, от атак пострадали не менее 22 нефтеперерабатывающих предприятий.
Как углубляется топливный кризис в России?
Российское правительство заявляет о "полном контроле" над ситуацией на внутреннем рынке нефтепродуктов, однако на самом деле ситуация другая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Стабильность "ручного режима" уже привела к тому, что на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, российские военные конфискуют бензин у гражданских – на блокпостах у местных жителей отливают несколько литров горючего. А в Луганской области топливный кризис привел к появлению "черного рынка" талонов на бензин: местные коммунальщики перепродают их по завышенным ценам.
Последствия нестабильности российского рынка топлива почувствовали и другие страны. В частности, в Таджикистане фиксируется серьезный дефицит бензина, дизельного топлива и СПГ. Из-за перебоев с поставками из России и разрушенные логистические цепи цены на топливо выросли до рекордных уровней, а автозаправки ограничивают продажу.
Поэтому правительство Таджикистана сейчас ищет альтернативные источники поставок, чтобы уменьшить зависимость от российского рынка и избежать дальнейших кризисов в топливном секторе.
Что известно о ценах на бензин и недостаток горючего в России?
На оккупированной Херсонщине наблюдается топливный кризис, вызванный действиями оккупационных властей и армии. Цены на бензин превышают 90 рублей за литр, а в некоторых населенных пунктах топливо полностью исчезло.
Топливный кризис развивается, в трех регионах России введено ограничения на бензин из-за перебоев с поставками, в частности в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. Цены на бензин АИ-92 в России выросли на 0,08%, а также наблюдается рост цен на зимний дизель и авиакеросин.
Россия отменила импортную пошлину на топливо, заявляя при этом, что внутренние поставки бензина остаются стабильными. Однако во многих регионах России наблюдается дефицит бензина.