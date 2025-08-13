Бюджетний дефіцит уряду США у липні зріс майже на 20% – до 291 мільярда доларів. І це попри майже 21 мільярд доларів додаткових надходжень від митних зборів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Що відбувається з бюджетом США?

Таким чином витрати зростали швидше, ніж надходження, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дефіцит за липень збільшився на 19%, або на 47 мільярдів доларів, порівняно з липнем 2024 року. Надходження за місяць зросли на 2%, або на 8 мільярдів, – до 338 мільярдів доларів, тоді як витрати підскочили на 10%, або на 56 мільярдів, до 630 мільярдів доларів, що стало рекордним показником для липня.

Цьогоріч у липні було менше робочих днів, ніж торік, тому Міністерство фінансів зазначило, що з урахуванням цієї різниці надходження збільшилися б приблизно на 20 мільярдів доларів, а дефіцит становив би близько 271 мільярда,

– уточнили у Reuters.

Чисті митні надходження у липні зросли приблизно до 27,7 мільярда доларів з близько 7,1 мільярда доларів роком раніше завдяки підвищеним тарифним ставкам. Ці надходження були в основному на рівні червневих митних зборів після стабільного зростання з квітня.

Трамп неодноразово наголошував на мільярдах доларів, які надходять до бюджету США від його тарифів. Однак мито сплачують компанії-імпортери, і частина цих витрат часто перекладається на споживачів у вигляді вищих цін.

Важливо! Зокрема дані індексу споживчих цін показали зростання цін на деякі товари, чутливі до тарифів, зокрема меблі, взуття та автозапчастини. Але це зростання було компенсовано зниженням цін на бензин у загальному індексі.

За перші 10 місяців бюджетного року митні надходження склали 135,7 мільярда доларів. Це на 73 мільярди, або на 116%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що зростання надходжень від тарифів ускладнить для Верховного суду можливість ухвалити рішення проти імпортних податків Трампа, якщо судовий позов щодо них дійде до найвищої судової інстанції країни.

Загальні підсумки бюджету з початку року показали дефіцит у 1,629 трильйона доларів, що на 7%, або на 112 мільярдів, більше, ніж за той самий період торік. Надходження зросли на 6%, або на 262 мільярди, до 4,347 трильйона доларів – це рекорд для 10-місячного періоду.

Зверніть увагу! Витрати збільшилися на 7%, або на 374 мільярди, до 5,975 трильйона доларів – також рекорд за 10 місяців.