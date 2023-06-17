Видатки збільшилися вдвічі: як Україні вдається покривати дефіцит в бюджеті

Дефіцит українського державного бюджету може скоротитися за цей рік. Певні позитивні тенденції можна спостерігати уже. Однак складнощі для економіки України залишаються. З ними вдається впоратись завдяки двом головним факторам.

Про це 24 Каналу розповіла Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, значно зросли оборонні видатки, через що інші сфери є в дефіциті.

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Українському бюджету допомагає підтримка партнерів

Допомога від західних партнерів Україні надходить регулярно. Зараз ситуація з українським бюджетом повністю контрольована, попри те, що 2023 року ситуація з 2022 суттєво не змінилась.

Кожну другу гривню українського бюджету ми витрачаємо на потреби оборони. Фактично, маємо обороні видатки, які дорівнюють загальним видаткам до повномасштабного вторгнення. Наша видаткова частина бюджету зросла вдвічі,

– зауважила Роксолана Підласа.

В другу половину бюджету входять соціальні виплати, допомога внутрішньопереміщеним особам, потреби відновлення тощо. Ці сфери потрапляють в площину дефіциту бюджету, який фінансується з допомогою міжнародних партнерів.

Серед них найбільшу підтримку цьогоріч надали:

Європейський Союз – понад 8 мільярдів доларів.

Сполучені Штати Америки – 6 мільярдів доларів. Втім зауважимо, що США надають безповоротну допомогу. Це важливо в умовах, коли частка державного боргу сягнула вже 78,5% ВВП.

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Дефіцит може зменшитись

Дефіцит планували на рівні 42 мільярдів доларів на рік. За підсумками п'яти місяців 2023 року він на 4,5 мільярди менший ніж на цей період було заплановано.

"Ситуація контрольована, уряд забезпечив домовленості з партнерами про надходження кошті до кінця 2023 року. Тому дефіцит буде покритий. Думаю, він буде менший ніж заплановано", – зазначила Голова Комітету ВР з питань бюджету.

Є кілька факторів, які забезпечили зменшення дефіциту:

великі дивіденди перерахували ПриватБанк та Нацбанк. Вони перерахували значну суму зі свого чистого прибутку за 2022 рік;

міжнародна допомога.

Натомість гранти зараховують до доходів державного бюджету, а не в частину покриття дефіциту.

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