Таку думку 24 Каналу озвучив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, ціни в Україні продовжують зростати, але набагато меншими темпами.

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Показники економіки кращі за очікування

Сергій Фурса зазначив, що економіка України за 1-й квартал 2023 року має кращі показники, ніж прогнозували аналітики. У бізнесу та споживачів оптимістичні настрої, що лише допомагає зростати економіці.

Зараз починають прогнозувати, що цього року ми зможемо побачити зростання ВВП на рівні 5%. Звісно, у нас триває війна. Війна породжує повну невизначеність, тому точно можу сказати, що буде дуже важко. Але зараз динаміка української економіки дуже позитивна,

– переконаний банкір.

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