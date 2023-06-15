Чи знижуватимуть ціни далі

Темпи зростання споживчих цін надалі знижуються швидше, ніж очікувалося. На це вплинуло те, що у травні інфляція сповільнилася аж до 15,3% у річному вимірі.

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Зверніть увагу, що цьому сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань.

Як повідомляють у Нацбанку досягти стабілізації валютного ринку та поліпшення очікувань вдалося завдяки певним умовам:

утриманню високої облікової ставки,

комплексу додаткових заходів НБУ з підвищення привабливості гривневих інструментів.

Однак інфляційний тиск, попри сповільнення загальної інфляції, залишається доволі високим.

Так, базова інфляція у травні знизилася лише до 15,6% у річному вимірі, що відповідає прогнозу НБУ. Така динаміка свідчить про подальше перенесення понесених бізнесом витрат, пов’язаних з війною, на ціни товарів і послуг,

– зазначає регулятор.

Що буде з інфляцією в країні

НБУ очікує, що зниження інфляції триватиме надалі, хоча й помірнішими темпами. На це впливає налагоджена логістика, зниження цін на світових товарних ринках й послідовна монетарна політика.

Важливо знати, що процес зниження надалі не буде таким стрімким, як у попередні місяці.

По-перше, поступово вичерпуватиметься ефект бази порівняння, який сприяв відчутному зниженню інфляції в першому півріччі.

По-друге, на ціновій динаміці позначаться підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.

Не забувайте, що негативні наслідки для цін матиме й підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 відсоткових пункта через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.