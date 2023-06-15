Перегляд облікової ставки

Сьогодні в НБУ переглянули облікову ставку, яка впливає на депозитні ставки та кредити в країні. За рішенням регулятора під час пресбрифінгу, передає 24 Канал, її залишили на рівні 25%.

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До речі, ставка тримається на цьому рівні ще з червня минулого року.

Як повідомляє регулятор, такий рівень облікової ставки сприятиме:

підтримці привабливості гривневих інструментів,

збереженню стійкості валютного ринку,

зниженню інфляції.

В комплексі це сприятиме подальшому поступовому пом’якшенню валютних обмежень.

Утримання високої облікової ставки разом з іншими заходами НБУ стало визначальним чинником суттєвого зростання привабливості гривневих інструментів. Реальна дохідність гривневих інструментів продовжує зростати як шляхом подальшого підвищення ставок банками, так і завдяки сталому зниженню інфляції та поліпшенню очікувань,

– додають в НБУ.

На що впливає облікова ставка За допомогою облікової ставки НБУ фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то збільшує й коли контрольована навпаки знижує.

Крім того, зміна облікової ставки впливає на рішення банків щодо процентних ставок за вкладами та позиками. Йдеться про те, що чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в нацвалюті.

Коли НБУ знижуватиме ставку

В НБУ заявили, що вони готові розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачено у квітневому макропрогнозі. Однак це відбудеться за умов, якщо зростання реальної дохідності гривневих інструментів і зниження ризиків для курсової стійкості й надалі відбуватимуться швидше, ніж очікувалося.

Цьому може посприяти стрімкіше за прогноз сповільнення споживчої й базової інфляції та зростання міжнародних резервів, а також краща результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів,

– кажуть там.

Негативно повпливати на перехід до зниження облікової ставки можуть:

виклики для курсової стійкості та сталого зниження інфляції внаслідок російського вторгнення.

Що прогнозували експерти

Банкір Іван Світек у коментарі 24 Каналу ще раніше розповідав, що швидше за все ставку залишать на нинішньому рівні. Хоча внаслідок уповільнення інфляції у країні до 15,3% у річному вимірі все ж таки була ймовірність на зниження облікової ставки. Річ у тім, що для відновлення економіки потрібні значно дешевші кредитні ресурси, ніж зараз.

Іван Світек Голова правління Юнекс Банку Якби не війна, я був би впевнений, що така інфляційна динаміка змусить НБУ вдатися до досить суттєвого зниження облікової ставки. Проте наразі регулятор вимушений вирішувати одразу кілька складних питань та враховувати не тільки поточні дані, але й ризики.

Банкір Тарас Лєсовий теж не виключає того, що підстав для зниження облікової ставки вже назбиралось достатньо. На його думку, ставку могли знизити: