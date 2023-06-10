В Нацбанку зазначили, що ці інструменти позитивно позначилися на зменшенні попиту, стані ринку, збільшивши його стійкість. А також посприяли суттєвому покращенню курсових очікувань.

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Як діє депозит із безготівковою купівлею валюти

Регулятор надав можливість населенню купувати безготівкову валюту за картковим курсом . Він був ближчим до офіційного, ніж готівковий.

. Він був ближчим до офіційного, ніж готівковий. При цьому одразу після купівлі валюту можна було вкладати на депозит строком від трьох місяців.

В НБУ зазначили: з липня 2022 року й до березня 2023 року попит на такі депозити зростав – рівномірними номінальними приростами. Однак на тлі зменшення різниці між готівковим та безготівковим курсом продажу іноземної валюти, він почав стрімко знижуватися.

Якщо є імовірність як укріплення, так і знецінення курсу, готівкова валюта перестає бути популярним засобом заощадження. А зменшення курсового спреду знижує спекулятивну складову у попиті на такі депозити,

– пояснили в НБУ.

Водночас, підкреслили там, звуження різниці між готівковим та офіційним курсом "не в останню чергу є результатом заходів Нацбанку". Серед яких, зокрема, запровадження відповідних депозитів.

Захист від зміни офіційного курсу

Цей інструмент передбачає, що по закінченню строку депозиту (щонайменше за 6 місяців) вкладник отримає:

початкову суму;

невеликий відсоток;

винагороду, пропорційну зміні офіційного курсу гривні до долара за період дії депозиту – за умови, що така зміна відбудеться.

Фактично це те ж саме, що придбати зараз валюту за офіційним курсом НБУ, покласти її на рахунок у банку та продати за пів року за актуальним на той момент курсом Нацбанку. Такий депозит є скоріше інструментом для страхування заощаджень від ризику курсового знецінення, ніж для їх примноження,

– розповіли в Нацбанку.

Водночас, зазначили там, ця опція також спонукає громадян задуматися, чи "справді вони очікують девальвації офіційного курсу в найближчі пів року". Адже, можливо, для них буде вигідніше замість відкриття такого депозиту чи купівлі валюти:

покласти гривню на депозит;

вкластись в ОВДП.

Де пропонують найбільші депозити в Україні

За даними "Мінфіну", найбільші депозити пропонують такі банки:

банк Глобус – 21% на 9 місяців та 18% на річні;

Укрбудінвестбанк – 20,5% на 6 місяців та 20% на 12 місяців;

Радабанк – 20,5% на 3 та 6 місяців;

Юнекс банк – 20% на 3 місяці.

Крім того, Monobank підвищив ставки за депозитами у гривні. Але зміни стосувалися лише операцій строком на 12 місяців.