Просмотр учетной ставки

Сегодня в НБУ пересмотрели учетную ставку, влияющую на депозитные ставки и кредиты в стране. По решению регулятора во время прессбрифинга, передает 24 Канал, ее оставили на уровне 25%.

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Кстати говоря, ставка держится на этом уровне еще с июня прошлого года.

Как сообщает регулятор, такой уровень учетной ставки будет способствовать:

поддержке привлекательности гривневых инструментов,

сохранению устойчивости валютного рынка,

понижению инфляции.

В комплексе это будет способствовать дальнейшему постепенному смягчению валютных ограничений.

Удержание высокой учетной ставки вместе с другими мерами НБУ явилось определяющим фактором существенного роста привлекательности гривневых инструментов. Реальная доходность гривневых инструментов продолжает расти как путем дальнейшего повышения ставок банками, так и благодаря постоянному снижению инфляции и улучшению ожиданий.

– добавляют в НБУ.

На что влияет учетная ставка Посредством учетной ставки НБУ фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высока, то увеличивает и когда контролируемая наоборот снижает.

Кроме того, изменение учетной ставки влияет на решения банков по процентным ставкам по вкладам и займам. Речь идет о том, что чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Когда НБУ будет снижать ставку

В НБУ заявили, что они готовы начать цикл снижения учетной ставки раньше предусмотренного в апрельском макропрогнозе. Однако это произойдет при условии, что рост реальной доходности гривневых инструментов и снижение рисков для курсовой устойчивости и дальше будут происходить быстрее, чем ожидалось.

Этому может помочь быстрее прогноза замедления потребительской и базовой инфляции и роста международных резервов, а также лучшая результативность мер по обеспечению привлекательности гривневых инструментов,

– говорят там.

Отрицательно повлиять на переход к снижению учетной ставки могут:

вызовы для курсовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции в результате российского вторжения.

Что прогнозировали эксперты

Банкир Иван Свитек в комментарии 24 Каналу еще раньше рассказывал, что, скорее всего, ставку оставят на нынешнем уровне. Хотя вследствие замедления инфляции в стране до 15,3% в годовом исчислении все же была вероятность снижения учетной ставки. Дело в том, что для восстановления экономики нужны гораздо более дешевые кредитные ресурсы, чем сейчас.

Иван Свитек Председатель правления ЮНЕКС Банка Если бы не война, я был бы уверен, что такая инфляционная динамика заставит НБУ прибегнуть к существенному снижению учетной ставки. Однако регулятор вынужден решать сразу несколько сложных вопросов и учитывать не только текущие данные, но и риски.

Банкир Тарас Лесовой тоже не исключает того, что оснований для снижения учетной ставки уже накопилось достаточно. По его мнению, ставку могли снизить: