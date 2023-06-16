Такое мнение 24 Каналу озвучил инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, цены в Украине продолжают расти, но гораздо меньшими темпами.

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Показатели экономики лучше ожиданий

Сергей Фурса отметил, что экономика Украины за 1-й квартал 2023 года имеет лучшие показатели, чем прогнозировали аналитики. У бизнеса и потребителей оптимистичные настроения, что только помогает расти экономике.

Сейчас начинают прогнозировать, что в этом году мы сможем увидеть рост ВВП на уровне 5%. Конечно, у нас идет война. Война рождает полную неопределенность, поэтому точно могу сказать, что будет очень тяжело. Но сейчас динамика украинской экономики очень позитивная,

– убежден банкир.

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