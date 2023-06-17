Расходы увеличились вдвое: как Украине удается покрывать дефицит в бюджете

Дефицит украинского госбюджета может сократиться за этот год. Определенные положительные тенденции можно наблюдать уже. Однако сложности для экономики Украины остаются. С ними удается справиться благодаря двум главным факторам.

Об этом 24 Каналу рассказала Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа. По ее словам, значительно возросли оборонные расходы, из-за чего другие сферы находятся в дефиците.

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Украинскому бюджету помогает поддержка партнеров

Помощь от западных партнеров Украине поступает регулярно. Сейчас ситуация с украинским бюджетом полностью контролируется, несмотря на то, что в 2023 году ситуация с 2022 года существенно не изменилась.

Каждую вторую гривну украинского бюджета мы тратим на нужды обороны. Фактически, есть оборонные расходы, которые равны общим расходам до полномасштабного вторжения. Наша расходная часть бюджета выросла вдвое,

– заметила Роксолана Пидляса.

Во вторую половину бюджета входят социальные выплаты, помощь внутриперемещенным лицам, нужды обновления и т.д. Эти сферы попадают в плоскость дефицита бюджета, финансируемого за счет интернациональных партнеров.

Среди них наибольшую поддержку в этом году оказали:

Европейский Союз – сверх 8 миллиардов долларов.

Соединенные Штаты Америки – 6 миллиардов долларов. Впрочем, заметим, что США оказывают безвозвратную помощь. Это важно в условиях, когда доля государственного долга уже достигла 78,5% ВВП.

Роксолана Пидляса о дефиците в бюджете и его перекрытии: смотрите видео



Дефицит может снизиться

Дефицит планировали на уровне 42 миллиарда долларов в год. По итогам пяти месяцев 2023 года он 4,5 миллиарда меньше чем в этот период было запланировано.

"Ситуация контролируемая, правительство обеспечило договоренности с партнерами о поступлении средства до конца 2023 года. Поэтому дефицит будет покрыт. Думаю, он будет меньше запланированного", – отметила Председатель Комитета ВР по вопросам бюджета.

Есть несколько факторов, которые обеспечили уменьшение дефицита:

Большие дивиденды перечислили ПриватБанк и Нацбанк. Они перечислили значительную сумму из своей чистой прибыли за 2022 год;

международная помощь.

Зато гранты относят к доходам государственного бюджета, а не в часть покрытия дефицита.

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