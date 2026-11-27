Світовий ринок пального чекає нове випробування вже наступного року. Скорочення пропозиції дизеля загрожує не лише водіям, перевізникам та аграріям, а й звичайним споживачам, оскільки його вартість впливає на витрати бізнесу.

Коли ринок пального чекає дефіцит

У другому кварталі 2027 року світовий ринок дизельного пального може перейти від невеликого надлишку до дефіциту. Головною причиною цього стануть масові ремонти на нафтопереробних заводах, а також наслідки війни в Україні та на Близькому Сході, пише Reuters.

За оцінками аналітиків Goldman Sachs, обсяги роботи світових НПЗ наступного року будуть на 1,3 мільйона барелів на добу нижчими за звичайний рівень.

Дефіцит може обмежити можливості для поповнення запасів, які вже перебувають на низькому рівні.

Наші останні дані свідчать, що запаси зростатимуть упродовж 2027 року, але лише незначно,

– спрогнозував аналітик Rystad Energy Янів Шах.

Як війни впливають на постачання

Одним з головних чинників дефіциту залишатимуться також перебої з експортом із Близького Сходу та Росії. За даними Kpler, у 2025 році на ці два регіони припадало понад 28% світового експорту дизеля.

Експорт газойлю з Близького Сходу досі становить приблизно третину від рівня до війни з Іраном.

Тоді як через удари України по НПЗ російський експорт дизеля скоротився приблизно з 800 тисяч до 200 тисяч барелів на добу.

Через це запаси газойлю в європейському торговельному хабі ARA за 2026 рік зменшилися на 19%.

За прогнозами аналітиків Energy Aspects, найбільший дефіцит у першій половині 2027 року загрожує саме Європі, а також Латинській Америці.

Це означатиме, що дизельне пальне залишатиметься одним із чинників інфляційного тиску й наступного року,

– попереджають аналітики.

Чи зростатимуть ціни на дизель

Попри ризик дефіциту, біржові ціни на дизель у листопаді знизилися на 24%, приблизно так само, як і котирування сирої нафти.

Однак це падіння не означає, що пальне надалі дешевшатиме. Аналітики прогнозують, що дефіцит підтримуватиме високі ціни.

Ми очікуємо підвищених цін упродовж першої половини 2027 року і, можливо, навіть довше,

– попередив аналітик Kpler Девід Тонян.

Нагадаємо, раніше європейські ф'ючерси на дизель упали майже на 30% від пікових значень, зафіксованих на початку конфлікту між США та Іраном. Водночас ціни на американських АЗС також знижувалися. Однак новий прогноз аналітиків вказує, що це полегшення може бути тимчасовим.