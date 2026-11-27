В мире ожидается дефицит дизельного топлива в 2027 году / Фото: Depositphotos
Мировой рынок топлива ждет новое испытание уже в следующем году. Сокращение предложения дизельного топлива угрожает не только водителям, перевозчикам и аграриям, но и обычным потребителям, поскольку его стоимость влияет на расходы бизнеса.
Когда на рынке топлива ожидается дефицит
Во втором квартале 2027 года мировой рынок дизельного топлива может перейти от небольшого избытка к дефициту. Основной причиной этого станут массовые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, а также последствия войны в Украине и на Ближнем Востоке, пишет Reuters.
По оценкам аналитиков Goldman Sachs, объемы производства мировых НПЗ в следующем году будут на 1,3 миллиона баррелей в сутки ниже обычного уровня.
Дефицит может ограничить возможности пополнения запасов, которые и без того находятся на низком уровне.
Наши последние данные свидетельствуют о том, что запасы будут расти в течение 2027 года, но лишь незначительно
Как войны влияют на поставки
Одним из главных факторов дефицита останутся также перебои с экспортом с Ближнего Востока и из России. По данным Kpler, в 2025 году на эти два региона приходилось более 28% мирового экспорта дизельного топлива.
- Экспорт газойля с Ближнего Востока до сих пор составляет примерно треть от уровня до войны с Ираном.
- Тогда как из-за ударов Украины по НПЗ российский экспорт дизельного топлива сократился примерно с 800 тысяч до 200 тысяч баррелей в сутки.
Из-за этого запасы газойля в европейском торговом хабе ARA за 2026 год сократились на 19%.
По прогнозам аналитиков Energy Aspects, наибольший дефицит в первой половине 2027 года грозит именно Европе, а также Латинской Америке.
Это означает, что дизельное топливо останется одним из факторов инфляционного давления и в следующем году
Будут ли расти цены на дизельное топливо
Несмотря на риск дефицита, биржевые цены на дизельное топливо в ноябре снизились на 24%, примерно так же, как и котировки сырой нефти.
Однако это падение не означает, что топливо будет и дальше дешеветь. Аналитики прогнозируют, что дефицит будет поддерживать высокие цены.
Мы ожидаем повышенных цен в течение первой половины 2027 года и, возможно, даже дольше
Напомним, ранее европейские фьючерсы на дизельное топливо упали почти на 30% от пиковых значений, зафиксированных в начале конфликта между США и Ираном. В то же время цены на американских АЗС также снижались. Однако новый прогноз аналитиков указывает, что это облегчение может быть временным.
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