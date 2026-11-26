Що відбувається з цінами на пальне та кого це стосується

Ф'ючерси на дизельне пальне в Європі обвалилися майже на 30 відсотків від свого піку, зафіксованого на початку конфлікту між США та Іраном. Аналогічна ситуація спостерігається і на роздрібному ринку: середні ціни на американських АЗС впевнено знижуються з вересневих максимумів, про що пише Bloomberg. В Азії партії пального взагалі торгуються зі знижками, що свідчить про надлишок пропозиції на ринку.

Adv

Головною причиною такого цінового відкату стало синхронне падіння вартості сирої нафти. Попри напруженість, танкери з нафтопродуктами продовжують успішно проходити через Ормузьку протоку, забезпечуючи стабільність постачань. Це дозволило азійським нафтопереробним заводам наростити виробництво, тоді як американські підприємства і так працюють на повну потужність.

Важливо! Водночас попит на дизель у Європі суттєво відстає від довоєнних показників. Додатковий тиск на ціни створили уряди європейських країн, які ухвалили рішення про розпродаж частини своїх стратегічних запасів пального.

Реклама

Як це вплине на глобальну економіку та гаманці споживачів

Поточний зсув на ринку може бути початком нової, тривалої нормалізації, або ж ринок просто відіграє тимчасове пом'якшення шоку пропозиції, зазначив Харіс Хуршид, головний інвестиційний директор Karobaar Capital LP. За його словами, якщо це довгостроковий тренд, він стане потужним попутним вітром для світової економіки. Для звичайних споживачів це означає зниження інфляційного тиску: дешевша логістика автоматично гальмує зростання цін на продукти та товари повсякденного вжитку.

Зверніть увагу! Протягом останніх місяців глобальний ринок пального перебував у стані сильного стресу через геополітичні конфлікти, які підштовхнули котирування майже до рекордних позначок. Загроза перебоїв у постачанні через ключові морські маршрути змушувала трейдерів закладати у вартість пального величезну премію за ризик. Нинішнє цінове затишшя дає центральним банкам світу та бізнесу необхідну паузу для стабілізації фінансових показників.

До речі, обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до найнижчого показника за понад два десятиліття через безперервні атаки українських безпілотників. Лише з кінця жовтня виробництво впало вдвічі – до 2,6-2,7 мільйона барелів на добу.