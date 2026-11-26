Що відбувається з російською нафтопереробкою

Обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до найнижчого показника за понад два десятиліття через безперервні атаки українських безпілотників. Лише з кінця жовтня виробництво впало вдвічі – до 2,6-2,7 мільйона барелів на добу, про що пише Bloomberg.

Adv

Наслідки ударів уже відчутні на російських заправках, де стрімко дорожчає пальне. За даними місцевої статистики, лише за тиждень роздрібні ціни на бензин підскочили на 0,5%, що стало найбільшим стрибком із початку осені. Влада Росії намагається приховати реальні масштаби катастрофи, засекретивши нафтову статистику, проте навіть Владімір Путін був змушений визнати ситуацію на внутрішньому ринку "складною".

Чому це важливо для ходу війни

Головна мета українських атак – перекрити кисень російській військовій машині та зменшити енергетичні надходження Москви. За оцінками аналітиків Rystad Energy, через зупинку заводів Росія змушена експортувати сиру нафту, яку не здатна переробити, втрачаючи додану вартість. Крім того, агресор запровадив жорсткі обмеження на експорт авіапального та бензину, щоб хоч якось покрити внутрішній дефіцит.

Реклама

Систематичне знищення російської нафтової інфраструктури триває вже не перший місяць. Від кінця жовтня Україна успішно атакувала щонайменше 18 нафтопереробних заводів на території Росії.

Важливо! Деякі підприємства після попередніх ударів так і не змогли відновити повноцінну роботу через брак західного обладнання, яке потрапило під санкції. Це змушує Кремль гачкоподібно перекидати залишки пального між регіонами, намагаючись загасити локальні кризи.

До речі, удари українських дронів по НПЗ змусили Росію купувати за кордоном щонайменше 30% нафтопродуктів і позбавили її статусу експортера. Для покриття дефіциту бюджету Кремль готує низку непопулярних і радикальних рішень.