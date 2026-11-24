Про критичні фінансові наслідки ударів по російській нафтопереробці в ефірі 24 Каналу розповів аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Радикальні кроки Росії для закриття діри в бюджеті

За його словами, раніше держава-агресорка повністю закривала власні потреби в пальному й щороку заробляла близько 50 мільярдів доларів на експорті. Наразі ж ситуація розвернулася: бензин і дизель доводиться закуповувати в Білорусі, Казахстані, Китаї, Індії та навіть Марокко, що поглиблює дефіцит коштів.

Виявляється, що те, на чому ви раніше заробляли, тепер змушує вас витрачати гроші. Це ще більше поглиблює дефіцит– наголосив аналітик.

Експерт назвав радикальні кроки Кремля для порятунку бюджету: відео

Які рішення розглядає Кремль?

Щоб утримати фінансову систему на плаву, Кремль уже розглядає низку вкрай непопулярних рішень:

Націоналізація заощаджень громадян. У медійному полі РФ обговорюють можливість конфіскації банківських вкладів за сценарієм Ощадбанку СРСР 1991 року. Це може залучити до 70 трильйонів рублів, проте водночас зруйнує банківську систему та ринок держоблігацій.

Скасування пенсій. Російські пропагандисти та наближені олігархи, зокрема Малофєєв, просувають ідею повної ліквідації пенсійних виплат, пропонуючи перекласти утримання літніх людей виключно на родичів.

Увімкнення друкарського верстата. Грошова маса в Росії підскочила з 67 трильйонів рублів у лютому 2022 року до 135 трильйонів у листопаді 2026 року, що провокує стрімку інфляцію.

Нові побори. З 1 грудня РФ розширює утилізаційний збір, поширюючи його не лише на авто, а й на всі гаджети, смартфони та комп'ютери, а також згортає податкові пільги для бізнесу.

Розпродаж золотовалютних резервів. Цьогоріч країна може продати понад 250 тонн золота, однак реальний обсяг золотих запасів ризикує виявитися міфом, повторивши долю зниклого "золота партії" перед розпадом СРСР.

У жовтні морські постачання бензину до країни-агресорки досягли рекорду у 390 тисяч тонн через тривалі перебої в роботі пошкоджених заводів.