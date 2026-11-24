О критических финансовых последствиях ударов по российской нефтепереработке в эфире 24 Канала рассказал аналитик Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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Радикальные меры России по закрытию дыры в бюджете

По его словам, ранее государство-агрессор полностью обеспечивало собственные потребности в топливе и ежегодно зарабатывало около 50 миллиардов долларов на экспорте. Сейчас же ситуация изменилась: бензин и дизельное топливо приходится закупать в Беларуси, Казахстане, Китае, Индии и даже Марокко, что усугубляет дефицит средств.

Оказывается, что то, на чем вы раньше зарабатывали, теперь заставляет вас тратить деньги. Это еще больше усугубляет дефицит– подчеркнул аналитик.

Эксперт назвал радикальные меры Кремля по спасению бюджета: видео

Какие решения рассматривает Кремль?

Чтобы удержать финансовую систему на плаву, Кремль уже рассматривает ряд крайне непопулярных решений:

Национализация сбережений граждан. В медиапространстве РФ обсуждают возможность конфискации банковских вкладов по сценарию Сбербанка СССР 1991 года. Это может привлечь до 70 триллионов рублей, однако разрушит банковскую систему и рынок гособлигаций.

Отмена пенсий. Российские пропагандисты и приближенные олигархи, в частности Малофеев, продвигают идею полной ликвидации пенсионных выплат, предлагая возложить содержание пожилых людей исключительно на родственников.

Запуск печатного станка. Денежная масса в России подскочила с 67 триллионов рублей в феврале 2022 года до 135 триллионов в ноябре 2026 года, что провоцирует стремительную инфляцию.

Новые сборы. С 1 декабря РФ расширяет утилизационный сбор, распространяя его не только на автомобили, но и на все гаджеты, смартфоны и компьютеры, а также сворачивает налоговые льготы для бизнеса.

Распродажа золотовалютных резервов. В этом году страна может продать более 250 тонн золота, однако реальный объем золотых запасов рискует оказаться мифом, повторив судьбу исчезнувшего "золота партии" перед распадом СССР.

В октябре морские поставки бензина в страну-агрессора установили рекорд в 390 тысяч тонн из-за длительных перебоев в работе поврежденных заводов.