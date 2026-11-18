Как Россия превратилась в импортера топлива

В октябре морские поставки бензина в Россию достигли 390 тысяч тонн. По данным аналитической компании Kpler, это рекордный месячный показатель, пишет Financial Times.

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При этом Россия начала импортировать бензин по морю еще в июле из-за топливного кризиса, вызванного успешными ударами украинских дронов по ее НПЗ.

Постепенно импорт рос. Грузы направлялись в северные порты Балтийского моря и на побережье Белого моря, чтобы снизить риск атак украинских беспилотников в Черном море.

Россия постепенно меняет свои позиции на мировом рынке нефтепродуктов, превращаясь из большого центра экспорта топлива во все более важный рынок импорта. Это поразительный поворот– отметил ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия.

Откуда Москва закупает бензин

Для обеспечения внутреннего рынка Москва увеличила закупки бензина по всему миру:

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Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

в Марокко;

Турции;

Индии;

и Египте.

Но главным поставщиком для России стал Минск. По оценкам аналитического центра BEROC, с июля Беларусь поставила более 600 тысяч тонн бензина. Из-за этого ей даже пришлось перенаправлять поставки с других экспортных направлений.

Кроме того, Казахстан с лета поставил в Россию 8 тысяч тонн бензина.

Аналитики уверены, что такой рекордный импорт бензина перестал быть для Кремля лишь краткосрочным решением и стал неотъемлемой частью обеспечения долгосрочных потребностей страны.

Речь идет уже не просто о преодолении периодического дефицита в отдельных регионах. Импорт становится все более важной составляющей усилий России по сбалансированию внутренних поставок бензина в условиях длительных перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов– добавил Ритолия.

В настоящее время, по данным издания, ситуация с бензином в России в основном остается под контролем. Однако аналитики предупреждают, что новые атаки Украины могут быстро ухудшить положение, особенно если под удар будут попадать крупнейшие и технологически сложные НПЗ.

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Напомним, аналитики ГУР подсчитали, что за три месяца, с 18 июля по 22 октября, Россия импортировала морским путем почти 989 тысяч тонн топлива и высокооктановых присадок. Наибольшую долю составил бензин, а именно 73,2% от общего объема. Для поставок было задействовано 30 танкеров, 13 из которых находились под международными санкциями.