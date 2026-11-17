Что именно импортировала Россия

Только за три месяца, с 18 июля по 22 октября 2026 года, Россия получила морским путем почти 989 тысяч тонн топлива и высокооктановых присадок, свидетельствует аналитика ГУР.

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За этот период страна-агрессор импортировала 39 партий на 30 танкерах.

Наибольшую долю поставок составил бензин – 724,2 тысячи тонн, или 73,2% от общего объема.

Еще 128,1 тысяча тонн пришлось на дизельное топливо, а 106,7 тысячи тонн – на авиационное топливо Jet A-1. Остальные 30 тысяч тонн составили высокооктановые добавки МТБЭ.

Основными пунктами приема стали порты северо-запада России:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

через Витино (Кандалакшу) и Мурманск прошло 42,3% импорта;

балтийские порты Высоцк и Санкт-Петербург приняли еще 32,8 % топлива;

Владивосток и Находка – 24%;

на Астрахань пришлось лишь 0,9%.

Особую роль сыграли порты Витино и Высоцк. Вместе они приняли 15 партий общим объемом 573 тысячи тонн, то есть около 58% всего морского импорта.

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Как работает "теневой флот" и перевалка в море

Чтобы скрыть следы, оккупанты активно использовали суда, которые уже находятся под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран. Из 30 задействованных танкеров 13 находятся под санкциями.

Одним из способов скрыть происхождение груза также стала перевалка с одного судна на другое без захода в порт, то есть так называемая STS-перевалка (ship-to-ship) в открытом море.

По данным разведки, таким методом в Россию было доставлено не менее 216 тысяч тонн нефтепродуктов, или 22% от общего объема.

Перевалку в открытом море россияне использовали, в частности, в районах египетских портов Дамьетта и Порт-Саид, а также в акватории вблизи испанского порта Сеута– отметили в разведке.

Например, бензин из Индии перегружали на танкеры подсанкционной российской компании "Совкомфлот" прямо посреди моря. Для обхода санкционных ограничений экипажи отключали автоматические идентификационные системы и постоянно меняли заявленные маршруты.

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Кто продолжает продавать топливо России

Больше всего нефтепродуктов в Россию поступило:

в Египте – 9 партий общим объемом 364,7 тысячи тонн;

в Марокко – 7 партий объемом 219,1 тысячи тонн;

Южной Корее – 14 партий на 191,1 тысячи тонн;

и Турции – 3 партии общим объемом 104,5 тыс. тонн.

Однако эти страны зачастую выступали лишь в качестве транзитных хабов. А вот точное происхождение удалось установить лишь для четверти объемов.

Так, значительная часть бензина поступала с индийского завода Nayara Energy, который наполовину контролируется российской "Роснефтью".

Также авиатопливо поставлял египетский завод Midor, а высокооктановые добавки – китайская компания Shandong Yulong Petrochemical, которая закупает много российской нефти и уже находится под международными санкциями.

Напомним, из-за обострения топливного кризиса Россия начала закупать бензин в Индии, но впоследствии столкнулась с проблемами при его продаже на внутреннем рынке. Импортное топливо оказалось значительно дороже российского и застряло в портах.