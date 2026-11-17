Що саме імпортувала Росія

Лише за три місяці, з 18 липня по 22 жовтня 2026 року, Росія отримала морем майже 989 тисяч тонн пального та високооктанових добавок, свідчить аналітика ГУР.

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За цей період країна-агресорка імпортувала 39 партій на 30 танкерах.

Найбільшу частку поставок становив бензин – 724,2 тисячі тонн, або 73,2% загального обсягу.

Ще 128,1 тисячі тонн припало на дизельне пальне, а 106,7 тисячі тонн – на авіаційне пальне Jet A-1. Решту 30 тисяч тонн склали високооктанові добавки МТБЕ.

Основними пунктами прийому стали порти північного заходу Росії:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

через Вітіно (Кандалакшу) та Мурманськ пройшло 42,3% імпорту;

балтійські порти Висоцьк і Санкт-Петербург прийняли ще 32,8% пального;

Владивосток і Находка – 24%;

на Астрахань припало лише 0,9%.

Особливу роль відіграли порти Вітіно та Висоцьк. Разом вони прийняли 15 партій загальним обсягом 573 тисячі тонн, тобто близько 58% усього морського імпорту.

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Як працює "тіньовий флот" та перевалка в морі

Щоб приховати сліди, окупанти активно використовували судна, які вже перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії та інших країн. Із 30 залучених танкерів 13 є підсанкційними.

Одним зі способів приховати походження вантажу також стала перевалка з одного судна на інше без заходу в порт, тобто так звана STS-перевалка (ship-to-ship) у відкритому морі.

За даними розвідки, таким методом до Росії доправили щонайменше 216 тисяч тонн нафтопродуктів, або 22% усього обсягу.

Перевалку у відкритому морі росіяни використовували, зокрема, у районах єгипетських портів Дам’єтта і Порт-Саїд, а також в акваторії поблизу іспанського порту Сеута– зазначили у розвідці.

Наприклад, бензин з Індії перевантажували на танкери підсанкційної російської компанії "Совкомфлот" просто посеред моря. Для обходу санкційних обмежень екіпажі вимикали автоматичні ідентифікаційні системи та постійно змінювали заявлені маршрути.

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Хто продовжує продавати пальне Росії

Найбільше нафтопродуктів до Росії завантажили:

у Єгипті – 9 партій на загальні 364,7 тисячі тонн;

Марокко – 7 партій обсягом 219,1 тисячі тонн;

Південній Кореї – 14 партій на 191,1 тисячі тонн;

та Туреччині – 3 партії загальним обсягом 104,5 тисячі тонн.

Однак ці країни часто виступали лише транзитними хабами. А от точне походження вдалося встановити лише для чверті обсягів.

Так, значна частина бензину походила з індійського заводу Nayara Energy, який наполовину контролюється російською "Роснефтью".

Також авіапаливо постачав єгипетський завод Midor, а високооктанові добавки – китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical, яка купує багато російської нафти та вже перебуває під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, через загострення паливної кризи Росія почала закуповувати бензин в Індії, але згодом зіткнулася з проблемами під час його продажу на внутрішньому ринку. Імпортне пальне виявилося значно дорожчим за російське й застрягло в портах.