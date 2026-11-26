Что происходит с российской нефтепереработкой

Объемы переработки нефти в России обвалились до самого низкого показателя за более чем два десятилетия из-за непрекращающихся атак украинских беспилотников. Только с конца октября производство сократилось вдвое – до 2,6–2,7 миллиона баррелей в сутки, о чем пишет Bloomberg.

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Последствия ударов уже ощущаются на российских заправках, где стремительно дорожает топливо. По данным местной статистики, всего за неделю розничные цены на бензин подскочили на 0,5%, что стало самым большим скачком с начала осени. Власти России пытаются скрыть реальные масштабы катастрофы, засекретив нефтяную статистику, однако даже Владимир Путин был вынужден признать ситуацию на внутреннем рынке "сложной".

Почему это важно для хода войны

Главная цель украинских атак – перекрыть кислород российской военной машине и сократить энергетические поступления Москвы. По оценкам аналитиков Rystad Energy, из-за остановки заводов Россия вынуждена экспортировать сырую нефть, которую не в состоянии переработать, теряя добавленную стоимость. Кроме того, агрессор ввел жесткие ограничения на экспорт авиатоплива и бензина, чтобы хоть как-то покрыть внутренний дефицит.

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Систематическое уничтожение российской нефтяной инфраструктуры продолжается уже не первый месяц. С конца октября Украина успешно атаковала как минимум 18 нефтеперерабатывающих заводов на территории России.

Важно! Некоторые предприятия после предыдущих ударов так и не смогли возобновить полноценную работу из-за нехватки западного оборудования, попавшего под санкции. Это вынуждает Кремль перебрасывать остатки топлива между регионами, пытаясь погасить локальные кризисы.

Кстати, удары украинских дронов по НПЗ заставили Россию закупать за рубежом не менее 30 % нефтепродуктов, и лишили ее статуса экспортера. Для покрытия дефицита бюджета Кремль готовит ряд непопулярных и радикальных решений.