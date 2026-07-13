Пального немає, техніка стоїть: у Росії почався колапс аграрної галузі

Паливна криза в Росії продовжує набирати обертів і вже вдарила по аграрному сектору та логістиці. Російські перевізники й фермери заявляють про дефіцит дизеля, закриті АЗС та обмеження на продаж пального, що загрожує зривом польових робіт і перевезень зерна.

Російські аграрії та перевізники заявляють про критичний дефіцит пального

У Росії поглиблюється паливна криза, яка дедалі сильніше впливає на аграрний сектор, логістику та роботу портів, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Російські фермери та транспортні компанії вже відкрито говорять про критичний дефіцит дизельного пального, через який виникають серйозні перебої з перевезенням зерна та виконанням польових робіт.

Керівництво транспортної компанії "Азовзернотранс", яка забезпечує перевезення зерна на півдні Росії, повідомило про катастрофічну ситуацію. Хоча у Росії й страждає не лише перевезення, а й збирання зерна. За їхніми словами, частина автозаправних станцій узагалі припинила продаж дизеля, а там, де пальне ще є, діють суворі обмеження – не більше 30 літрів в один бак.

За таких умов логістика фактично втрачає ефективність. Наприклад, сучасні навантажувачі споживають близько 8 літрів дизеля за годину, тому водії змушені постійно їздити на заправки, замість виконання основної роботи. Це вже створює проблеми для роботи портів Азова, Таганрога та Ростова-на-Дону.

Додатковою проблемою стало обмеження на відпуск дизельного пального в каністри. Через це заправити важку будівельну або гусеничну техніку, яка не може виїжджати на дороги загального користування, практично неможливо. У результаті частина інфраструктурних робіт, за словами підприємців, уже фактично зупинилася.

Чим паливна криза загрожує російському агросектору

Російські аграрії попереджають, що нестача дизельного пального може серйозно вплинути на врожайність. Через перебої з постачанням пального виникають ризики зриву як збиральної, так і посівної кампаній.

За оцінками самих фермерів, затримки із забезпеченням техніки дизелем можуть призвести до втрати до 30% урожаю. Найскладніша ситуація склалася у малих та середніх господарствах, які не мають власних резервуарів для зберігання пального і змушені купувати його на звичайних АЗС.

Крім фізичного дефіциту, аграрії стикаються зі стрімким подорожчанням дизеля. За кілька днів гуртова ціна зросла зі 107 до 115 рублів за літр, і тенденція до зростання зберігається. При цьому, за словами представників бізнесу, навіть за такими цінами пальне часто неможливо придбати через його відсутність.

Експерти зазначають, що поєднання дефіциту пального, високої інфляції та логістичних проблем найбільше вдаряє по малому й середньому бізнесу. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, це може призвести не лише до подальшого скорочення виробництва в аграрному секторі, а й до поглиблення проблем із внутрішнім постачанням продовольства та експортною логістикою Росії.

Тим часом у Росії в червні 2026 різко зросли ціни на бензин. Однією з головних причин кризи стало посилення українських далекобійних ударів по нафтопереробних заводах і підприємствах із виробництва пального.