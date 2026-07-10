Чому урожай у Росії під загрозою

Російські фермери масово скаржаться на обмеження на продаж дизелю та зростання цін на нього, пише російський Forbes.

Особливо гостро страждають від дефіциту пального для комбайнів, тракторів та іншої сільськогосподарської техніки аграрії в південних регіонах Росії, які є ключовими для вирощування зернових:

у Ростовській області;

Краснодарському краю;

та Ставропольському краю.

Разом ці регіони забезпечують п’яту частину всього врожаю зерна,

Яка ситуація по регіонах

Кубань

На Кубані солярку продають лише на одній федеральній трасі. При цьому люди змушені ночувати на АЗС в очікуванні бензовозів. Але й дочекавшись, заправити можуть лише 100 або 200 літрів в одні руки. Тоді як один комбайн за зміну витрачає до 300 літрів пального.

Багато хто не ризикує виїжджати на жнива без упевненості, що пальне підвезуть прямо в поле,

– розповів один із фермерів виданню.

Ростовська область

У цьому регіоні, де щороку збирають близько 10 мільйонів тонн зерна, аграрії вже попереджають про можливу втрату до 15% врожаю.

Свердловська область

Ситуація у Свердловській області вже критична. За словами місцевих фермерів, запасів пального вистачить на місяць, а що буде далі, ніхто не знає.

Чиновники допомогти не можуть, бо лише складають графіки потреб і можливостей, але реально нічого не роблять.

Усі розуміють, що якщо не зібрати врожай, буде кошмар. Але ніхто не розуміє, як саме допомогти,

– розповів співробітник тамтешнього агропідприємства.

Якутія

Тут теж діють обмеження до 200 літрів дизелю в одні руки. Але території регіону величезні, тому аграрії просто не можуть дозволити собі просто ганяти туди-сюди техніку заради пального, якого вистачить на один день.

Дрібні господарства без запасів пального ще в гіршій ситуації.

У підсумку збиральна кампанія 2026 року в Росії вже значно відстає від минулого літа. Станом на 1 липня аграрії обмолотили втричі менше зерна, ніж торік.

Отож, дефіцит дизелю в Росії, б'є вже і по продовольчій безпеці країни. Ситуація погіршується обмеженими термінами, адже урожай потрібно зібрати у 7 – 10 днів після дозрівання зерна, щоб не втратити його.

Нагадаємо, виробництво дизелю в Росії впало майже на 40% через удари українських дронів по НПЗ. Влада вже заборонила експорт дизельного пального, щоб забезпечити внутрішній ринок, але, як бачимо, цей крок виявилися не дуже дієвим.