Почему урожай в России находится под угрозой

Российские фермеры массово жалуются на ограничения на продажу дизельного топлива и рост цен на него, пишет российский Forbes.

Особенно остро страдают от дефицита топлива для комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники аграрии в южных регионах России, которые являются ключевыми для выращивания зерновых:

в Ростовской области;

Краснодарском крае;

и Ставропольском крае.

В совокупности эти регионы обеспечивают пятую часть всего урожая зерна,

Какова ситуация по регионам

Кубань

На Кубани солярку продают только на одной федеральной трассе. При этом люди вынуждены ночевать на АЗС в ожидании бензовозов. Но даже дождавшись, заправить можно только 100 или 200 литров на одного человека. Тогда как один комбайн за смену расходует до 300 литров топлива.

Многие не рискуют выезжать на уборку урожая, не будучи уверенными, что топливо подвезут прямо в поле,

– рассказал один из фермеров изданию.

Ростовская область

В этом регионе, где ежегодно собирают около 10 миллионов тонн зерна, аграрии уже предупреждают о возможной потере до 15% урожая.

Свердловская область

Ситуация в Свердловской области уже критическая. По словам местных фермеров, запасов топлива хватит на месяц, а что будет дальше, никто не знает.

Чиновники помочь не могут, потому что лишь составляют графики потребностей и возможностей, но реально ничего не делают.

Все понимают, что если не собрать урожай, будет кошмар. Но никто не понимает, как именно помочь,

– рассказал сотрудник местного агропредприятия.

Якутия

Здесь тоже действуют ограничения до 200 литров дизельного топлива на одного человека. Но территории региона огромны, поэтому аграрии просто не могут позволить себе гонять туда-сюда технику ради топлива, которого хватит на один день.

Мелкие хозяйства без запасов топлива находятся в еще более плачевном положении.

В итоге уборочная кампания 2026 года в России уже значительно отстает от прошлого лета. По состоянию на 1 июля аграрии обмолотили втрое меньше зерна, чем в прошлом году.

Таким образом, дефицит дизельного топлива в России уже сказывается и на продовольственной безопасности страны. Ситуация усугубляется ограниченными сроками, ведь урожай нужно собрать через 7–10 дней после созревания зерна, чтобы не потерять его.

Напомним, производство дизельного топлива в России упало почти на 40% из-за ударов украинских дронов по НПЗ. Власти уже запретили экспорт дизельного топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок, но, как видно, этот шаг оказался не слишком эффективным.