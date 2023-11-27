Дефіцит на горизонті: вплив блокади українського кордону на постачання продуктів

Блокада українського кордону може призвести до дефіциту та подорожчання імпортних продовольчих товарів. Яким саме продуктам загрожує дефіцит через блокаду кордону, читайте далі.

Ризики дефіциту

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства – Тарас Висоцький – повідомив про те, що внаслідок блокади українського кордону польськими перевізниками та нестабільної роботи словацького кордону в Україні можуть виникати певні дефіцити товарів.

Читайте також: Без лампочок і молока: чи вплине блокада польського кордону на продуктовий ринок України

Тож є ризики, по-перше, дефіциту, а по-друге – такого здорожчання, яке більшість собі не зможуть дозволити. Тому з точки зору економіки по імпорту того продовольства, яке в нас не вирощується і не збирається, блокування кордону б'є, на жаль, досить суттєво,

– сказав Висоцький.

Адже якщо для експорту альтернативою є Одеса, то для імпорту її майже немає, окрім як їхати по довшому і дорожчому маршруту.

Без яких продуктів можуть залишитись українці

Можуть виникати дефіцити, починаючи з солі, тому що, на жаль, українське виробництво в тимчасовій окупації. А також інших продуктів, які в нас не вирощуються. Наприклад, цитрусових, бананів. Також морепродуктів, бо в нас зараз немає доступу до моря, щоб повноцінно їх виловлювати. Це не обов'язково щось "лакшері" – це навіть звичайний хек і інша заморожена риба,

– сказав він.

Висоцький зазначив, що через військові ризики повноцінно водний шлях ще не працює. Раніше Україна в основному імпортувала продукцію контейнерами через Одесу, тепер це все пішло автомобільним транспортом, і альтернативи наразі немає.

Стоїть транспорт, стоїть економіка

Кордон із Польщею є важливим для перетину всього імпорту та експорту України. Отож, за підрахунками Європейської Бізнес Асоціації, один день блокади завдає збитків одній українській компанії на 1 мільйоні гривень.