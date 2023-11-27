Ризики дефіциту

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства – Тарас Висоцький – повідомив про те, що внаслідок блокади українського кордону польськими перевізниками та нестабільної роботи словацького кордону, в Україні можуть виникати певні дефіцити товарів.

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Тож є ризики, по-перше, дефіциту, а по-друге – такого здорожчання, яке більшість собі не зможуть дозволити. Тому з точки зору економіки, по імпорту того продовольства, яке в нас не вирощується і не збирається, блокування кордону б’є, на жаль, досить суттєво,

– сказав Висоцький.

Адже якщо для експорту альтернативою є Одеса, то для імпорту її майже немає, окрім як їхати по довшому і дорожчому маршруту.

Без яких продуктів можуть залишитись українці

Можуть виникати дефіцити, починаючи з солі, тому що, на жаль, українське виробництво в тимчасовій окупації. А також інших продуктів, які в нас не вирощуються. Наприклад, цитрусових, бананів. Також морепродуктів, бо в нас зараз немає доступу до моря, щоб повноцінно їх виловлювати. Це не обов’язково щось "лакшері" – це навіть звичайний хек і інша заморожена риба,

– сказав він.

Висоцький зазначив, що через військові ризики повноцінно водний шлях ще не працює. Раніше Україна в основному імпортувала продукцію контейнерами через Одесу, тепер це все пішло автомобільним транспортом, і альтернативи наразі немає.

Стоїть транспорт, стоїть економіка

Кордон із Польщею є важливим для перетину всього імпорту та експорту України. Отож, за підрахунками Європейської Бізнес Асоціації, один день блокади завдає збитків одній українській компанії на 1 мільйоні гривень.