Ризики дефіциту
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства – Тарас Висоцький – повідомив про те, що внаслідок блокади українського кордону польськими перевізниками та нестабільної роботи словацького кордону, в Україні можуть виникати певні дефіцити товарів.
Читайте також: Без лампочок і молока: чи вплине блокада польського кордону на продуктовий ринок України
Тож є ризики, по-перше, дефіциту, а по-друге – такого здорожчання, яке більшість собі не зможуть дозволити. Тому з точки зору економіки, по імпорту того продовольства, яке в нас не вирощується і не збирається, блокування кордону б’є, на жаль, досить суттєво,
– сказав Висоцький.
Адже якщо для експорту альтернативою є Одеса, то для імпорту її майже немає, окрім як їхати по довшому і дорожчому маршруту.
Без яких продуктів можуть залишитись українці
Можуть виникати дефіцити, починаючи з солі, тому що, на жаль, українське виробництво в тимчасовій окупації. А також інших продуктів, які в нас не вирощуються. Наприклад, цитрусових, бананів. Також морепродуктів, бо в нас зараз немає доступу до моря, щоб повноцінно їх виловлювати. Це не обов’язково щось "лакшері" – це навіть звичайний хек і інша заморожена риба,
– сказав він.
Висоцький зазначив, що через військові ризики повноцінно водний шлях ще не працює. Раніше Україна в основному імпортувала продукцію контейнерами через Одесу, тепер це все пішло автомобільним транспортом, і альтернативи наразі немає.
Стоїть транспорт, стоїть економіка
Кордон із Польщею є важливим для перетину всього імпорту та експорту України. Отож, за підрахунками Європейської Бізнес Асоціації, один день блокади завдає збитків одній українській компанії на 1 мільйоні гривень.
- Як повідомили в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, і експорт виробленої продукції, і майбутні контракти, і бюджет країни у 2024 році під загрозою.
- Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник додає, що наслідками від блокади вже є порушення контрактів за термінами поставки й більша собівартість.