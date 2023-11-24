Як блокада вплине на продуктовий ринок України

Якщо на кордоні буде затримка імпорту певних продуктів, це може спричинити невеликий дефіцит, пояснив для 24 Каналу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Зокрема, мовиться про лампочки та деякі продукти.

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Зверніть увагу! Найбільше Польща експортує на українські ринки саме молочну продукцію.

Міжнародні партнери України в Європі планували реалізувати у нас свою продукцію перед новорічними святами.

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Втім, це не призведе до дефіциту, тому що ми всередині країни виробляємо достатньо молочної продукції. Я думаю, що відбудуться, звичайно, якісь певні недостачі, але ми можемо їх замінити.

З цією думкою погодився Михайло Непран, який пояснив, що близько 80% від усіх продуктів на полицях українських магазинів – вітчизняного виробництва.

Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу Без вантажівок, які везуть продукти харчування, ми точно зможемо прожити. Йдеться про цитрусові, морепродукти, рибу, імпортні вина, чи, скажімо, хамон, або креветки. Звичайно, приємно їх їсти, але це не критично, якщо навіть і будуть якісь перебої.

Як змінились ціни на продукти восени

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко розповів для 24 Каналу, що у жовтні ціни на продукти виросли. Зокрема зросли ціни на:

овочі – на 14%;

яйця – 10,1%;

вершкове масло – 2,9%;

дитячі суміші – 2,5%;

сметану жирністю до 15% – 2,2%;

молоко – 2,1%.

сири, які вважаються м'якими – 1,9%;

сало – 1,6%;

яловичину – 1,4%.

Юрій Лупенко Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Що стосується загального здорожчання овочів на фоні продовження падіння цін на продукцію "борщового набору", то воно відбулося, скоріше за все, за рахунок надходження овочів закритого ґрунту.

До слова, попри загальне здорожчання, вартість деяких продуктів знизилася. До них належать: