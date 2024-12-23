Як змінились ціни на овочі за тиждень та що очікується в подальшому

На українському ринку продовжують дорожчати найпопулярніші види овочів, повідомляє 24 Канал з посиланням на East Fruit. На здорожчання впливає, як і раніше, впливають сезонні чинники та здорожчання електроенергії, логістики та палива.

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В Україні на тлі обмеженої пропозиції продовжують зростати ціни на білокачанну капусту, за тиждень ціна зросла з 25 – 30 до 25 – 35 гривень за кілограм. В результаті, вона стає найдорожчим овочем борщового набору в країні.

Також дорожче, ніж тижнем раніше учасники продавали часник. Він здорожчав за тиждень з 70 – 150 до 75 – 150 гривень за кілограм. У сегменті зелені ціни збереглися лише на рівні попереднього періоду. Решта овочів за тиждень майже не змінили ціну, стабілізувавшись на позначці попереднього тижня.

Важливо! Надалі ціни на овочі можуть остаточно стабілізуватися та почати дешевшати у 2025 році.

У фруктовому сегменті ціни змінилися різноспрямовано. Гранат та хурма подешевшали, а лимон подорожчав. Вартість кілограма банана та мандарину знизилася, а за апельсин стали просити більше. Звузився діапазон цін реалізації ківі.