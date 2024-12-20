Які причини сильного здорожчання білокачанної капусти

Ще минулого тижня ціна на якісну білокачанну капусту в Україні озвучували фермери від 22 гривні за кілограм (0,52 долара за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Вже сьогодні цю продукцію господарства готові відпускати по 25 – 35 гривні за кілограм (0,60 – 0,84 долара за кілограм).

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У середньому капуста стала на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти зазначають, що пропозиція білокачанної капусти на ринку досить обмежена, оскільки багато господарств воліють не поспішати з продажами, тому що не виключають, що найближчими тижнями ціни на цю продукцію можуть продовжити зростати. Водночас гуртові компанії виявляють дуже високу зацікавленість у закупівлі капусти та готові підвищувати закупівельні ціни.

Зверніть увагу! Крім того, експерти говорять, що на сьогодні ціна на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 3 рази вища, ніж за аналогічний період 2023 року, і більшість учасників ринку прогнозують подальше її подорожчання. Свою думку вони аргументують зниженням виробництва цієї продукції країни, а також помітним скороченням частки продукції, придатної для тривалого зберігання.